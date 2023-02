Un campo in memoria di Francesco Valdiserri, proprio accanto al marciapiede dov’è morto Francesco Valdiserri è stato investito lo scorso ottobre da una macchina mentre camminava sul marciapiede di via Cristoforo Colombo. Ieri, in via Alessandro Severo, è stato inaugurato un campo in sua memoria. Presenti anche genitori di Francesco, Paola Di Caro e Luca Valdiserri,

A cura di Enrico Tata

"Abbiamo il dovere, lo dobbiamo a Francesco e a tanti giovani e persone, vittime degli incidenti sulle strade, di rafforzare tutte le politiche per fare ridurre questi incidenti, che sono troppi", ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Ieri è stato inaugurato un campo sportivo in memoria di Francesco Valdiserri, proprio accanto al marciapiede dove è morto dopo essere stato investito da una macchina. All'inaugurazione dell'impianto di via Alessandro Severo, all'incrocio con via Cristoforo Colombo, tra San Paolo e Montagnola, c'erano i genitori di Francesco, Paola Di Caro e Luca Valdiserri, i compagni di scuola del ragazzo, alcuni professori del liceo Socrate, la sorella Daria, la sua band, gli assessori capitolini, la presidente dell'Assemblea Capitolina, Svetlana Celli, e il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri.

"Non vogliamo che Francesco diventi il simbolo dell'omicidio stradale, ma che resti un ragazzo di 18 anni con tutte le sue passioni. La vita è un valore, lo sono tutte le vite, come quella di chi come Francesco ha pagato un conto senza aver fatto nulla, ma anche del vecchietto che attraversa la strada, o del rider che porta le pizze", ha dichiarato il papà del ragazzo. E la mamma ha aggiunto: "Penso che Francesco in questo momento sia contento di noi. Questo campo è un messaggio di vita, è un luogo dove si va a giocare, dove si va a vivere, dove si cerca il divertimento e la felicità. E' il più grande messaggio che mi piacerebbe che Francesco lasciasse su questa terra".

"È un piccolo gesto, dinanzi ad una tragedia enorme che ha colpito profondamente tutti noi e la città intera. Una morte ingiusta e inaccettabile che richiama ad un impegno più deciso da parte di tutti per la sicurezza stradale. Roma Capitale ce la sta mettendo tutta per diminuire drasticamente il numero di incidenti stradali nella nostra città. Abbiamo introdotto un primo pacchetto di interventi specifici", ha aggiunto Gualtieri.

La morte di Francesco Valdiserri, investito mentre camminava sul marciapiede

Francesco Valdiserri è stato investito nella notte di mercoledì 19 ottobre mentre camminava sul marciapiede di via Cristoforo Colombo. Era in compagnia di un amico e stava tornando dal cinema. Alla guida dell'automobile c'era una ragazza di 23 anni. Gli esami a cui è stata sottoposta hanno confermato che si era messa al volante pur avendo un tasso alcolemico superiore al limite consentito. È risultata non negativa anche ai cannabinoidi. Stando a quanto ricostruito, stava viaggiando anche a una velocità superiore a quella consentita in quel tratto di strada.