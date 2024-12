Un bue si aggira per le strade di Roma: un video lo riprende mentre mangia da una siepe Lo hanno notato mentre camminava per le strade di Roma, mangiava da una siepe e poi riprendeva la sua passeggiata: il video del bue diventa virale sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Qualche passo, poi lo stop per assaggiare le foglie di una siepe. È così che è stato ripreso un bue a spasso per le strade della capitale. Dopo le nutrie in metro e i tanto popolosi cinghiali a passeggio, ora è arrivato anche un bue a dare colore alle grigie giornate autunnali a Roma. Che si sia messo lungo la rotta verso San Pietro per il presepe vivente?

Un bue a spasso per Roma: cosa è successo

Stavano passeggiando, chi in automobile, chi a piedi, quando si sono accorti della presenza del grande animale e hanno deciso di registrarlo con un telefonino. Nel video, reso presto virale grazie al profilo Instagram di Welcome to Favelas, si vede il bue (ma potrebbe trattarsi anche di un toro) camminare a poca distanza da una fermata dell'autobus su un marciapiede, forse lungo la pista ciclabile, di viale Marconi, nel quadrante sud ovest della capitale, a pochi passi dalla zona universitaria dove si trovano le sedi di Roma Tre.

L'animale procede nella corsia di destra, qualche passo e poi si ferma per mangiare. Uno zoom e anche i pochi secondi di video si concludono.

La reazione divertita degli utenti: "Va verso il presepe vivente"

Sotto al video, non sono mancati commenti ironici, approfittando anche della vicinanza con le festività natalizie. "Sta andando a san Pietro per il presepe vivente", scherza, proprio su questo, qualcuno. "Ma sta partita a Jumanji quando finisce?", si chiede un altro, facendo riferimento ad una delle serie di film cult degli anni Novanta. "Ao, ma quanno passa st’autobusse??", scrivono ancora, avendo visto, nella ripresa, figurare anche una fermata dell'autobus. "Pensavo fosse viale Manzoni", scrivono ancora, citando un'altra strada della capitale, sicuramente più calzante, vista la presenza dell'animale.