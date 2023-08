Ultraleggero esplode a Campagnano di Roma: il pilota si salva prima dell’impatto Tragedia sfiorata alle porte di Roma a Campagnano, dove un ultraleggero si è schiantato al suolo. Il pilota si è messo in salvo prima dell’impatto.

A cura di Alessia Rabbai

L’ultraleggero caduto a Campagnano di Roma

Un ultraleggero è precipitato al suolo nel Comune di Campagnano di Roma. Il pilota è riuscito ad uscire prima che il veivolo si schiantasse. Al momento non si conoscono le sue esatte condizioni di salute, il personale sanitario lo ha soccorso in ambulanza e trasportato in ospedale, per gli accertamenti del caso. L'allarme è scattato intorno alle ore 19 di venerdì 11 agosto, nell'aviosuperficie la Celsetta che si trova nella Valle del Baccano.

Secondo le informazioni che sono state rese note finora un ultraleggero era decollato e aveva eseguito un volo. Al momento dell'atterraggio però, ci sono state delle complicazioni, dovute a cause non note e ancora in corso d'accertamento. Infatti il velivolo durante la discesa è uscito fuori pista e improvvisamente si è incendiato, per poi schiantarsi. Una scena terrificante quella che si è svolta davanti ai presenti.

Il pilota si è salvato, una tragedia sfiorata

Un episodio quello accaduto a Campagnano di Roma stasera, che è stato una tragedia sfiorata. Non sarebbe infatti stata la prima volta di un pilota morto a causa di complicazioni durante il volo o l'atterraggio. Fortunatamente invece l'episodio di è concluso nel migliore dei modi: il conducente dell'ultraleggero infatti durante la manovra ha capito che qualcosa non andava ed è riuscito a scendere subito dal mezzo prima di perderne completamente il controllo e mettere a repentaglio la vita. Pochi istanti dopo infatti il veivolo ha preso fuoco l'impatto lo ha ridotto ad un groviglio di lamiere. Il pilota è stato poi soccorso dal personale sanitario e trasportato in ospedale,.

I vigili del fuoco hanno domato le fiamme

Arrivata la chiamata alla Sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma sul posto sono intervenuta la squadra 31/A. I pompieri giunti sul luogo dell'incidente hanno dato il via alle operazioni di spegnimento del mezzo, completamente distrutto dalle fiamme, come si vede nella foto diffusa dai vigili del fuoco. Presenti per gli accertamenti di propria competenza i carabinieri, che hanno svolto le verifiche del caso e ricostruito la dinamica dell'accaduto. Nell'incidente non risultano coinvolte altre persone o mezzi.