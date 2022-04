Uffizi battono Colosseo: l’anfiteatro Flavio scende al secondo posto dei musei italiani più visitati Per la prima volta, gli Uffizi sono al primo posto nella classifica dei musei più visitati in Italia: fino ad ora il primato era appartenuto al Colosseo.

A cura di Beatrice Tominic

Foto dalle pagine Facebook "Parco Archeologico del Colosseo" e "Galleria degli Uffizi"

Da decenni il Parco Archeologico del Colosseo regnava indisturbato dall'alto del primo posto della classifica dei musei (e siti archeologici) più visitati in Italia.

Proprio questa mattina, invece, è arrivata la notizia: nel 2021, per la prima volta, il luogo della cultura più visitato sull'intero territorio italiano sono state le Gallerie degli Uffizi a Firenze, superando i siti archeologici del Colosseo e Pompei e anche i Musei Vaticani. A renderlo noto è stato lo stesso museo fiorentino nel suo sito, citando il Giornale dell’Arte che ha stilato la classifica dei musei italiani più visitati basandosi sul numero dei visitatori di musei ed esposizioni in Italia e nel mondo.

I numeri della classifica: 1.633.436 ingressi al Colosseo

Nel corso del 2021 gli ingressi al Colosseo sono stati 1.633.436, ma non sono bastati per far aggiudicare al sito archeologico il primo posto della classifica dei più visitati nel corso dell'anno. Le Gallerie degli Uffizi, infatti, con i loro 1.721.637 ingressi, per la prima volta, hanno superato l'anfiteatro Flavio nella graduatoria, ma anche il Parco archeologico di Pompei, con i suoi 1.037.766 accessi e i Musei Vaticani, con 1.612.530.

Il primato degli Uffizi

Secondo le cifre diffuse dalla rivista, le Gallerie degli Uffizi arrivano al primo posto anche se si valutano i numeri delle visite alle mostre dello scorso anno con quella di arte contemporanea Giuseppe Penone. Alberi in versi.

La Galleria delle statue e delle pitture degli Uffizi, inoltre, nella classifica dei musei più visitati al mondo si trova al ventesimo posto, con le sue 969.695 presenze: in questo caso, invece, a primeggiare troviamo il Louvre di Parigi, le cui presenze, invece, arrivano a 2.825.000.