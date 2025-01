Ucciso con una bastonata davanti ad un alimentari ad Ardea: morto un 42enne

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio (Fonte Getty Images)

Morto dopo una bastonata durante una lite. È successo ad un uomo di 42 anni davanti ad un negozio di alimentari che si trova ad Tor San Lorenzo, ad Ardea, nella zona sud del litorale romano. Il corpo dell'uomo è stato rinvenuto senza vita soltanto il giorno dopo, poco distante dal luogo della lite e della relativa aggressione.

Ucciso con una bastonata: trovato morto dopo un giorno

I fatti risalgono alla sera di giovedì scorso, 9 gennaio 2025, quando è avvenuta l'aggressione. Secondo quanto ricostruito, il quarantaduenne si trovava davanti a un negozio di alimentari quando avrebbe provato ad entrare nel locale con una sigaretta accesa. Così è scattata la lite fra l'uomo e il titolare venticinquenne dell'attività. È scoppiata la rissa e il titolare ha estratto un bastone. Poi ha iniziato a colpirlo. Una volta colpito, al termine della lite, il titolare sarebbe rientrato nella sua abitazione.

Il ritrovamento del corpo

L'uomo, un quarantaduenne, dopo essere stato colpito è morto. A ritrovare il corpo, ormai senza vita, sono stati alcuni passanti che hanno allertato i soccorsi. Una volta sul posto, sono arrivati gli inquirenti che hanno iniziato le indagini. Secondo quanto dichiarato da alcuni testimoni, dopo il presunto omicidio, il titolare dell'attività si sarebbe dato alla fuga, diventando irreperibile: non è escluso che possa essere rientrato in India, suo Paese d'origine.

Nel frattempo le autorità continuano con le indagini per cercare di chiarire le circostanze in cui ha perso la vita il quarantaduenne: un ruolo fondamentale per verificare l'accaduto sarà l'autopsia sul corpo. Da chiarire con certezza se ci sia una correlazione fra la lite e i colpi con la morte del quarantaduenne.