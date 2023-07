Uccisa a coltellate e nascosta in un carrello: il 5 luglio i funerali di Michelle a Torrevecchia Mercoledì 5 luglio dalle 11 in via di Torrevecchia saranno celebrati i funerali di Michelle Causo, la 17enne uccisa e trovata in un carrello di Primavalle.

A cura di Alessia Rabbai

Michelle Causo

I funerali di Michelle Maria Causo saranno celebrati mercoledì prossimo 5 luglio a partire dalle ore 11 in via di Torrevecchia a Roma. Effettuata l'autopsia, la salma ha ricevuto il nulla osta e sarà riconsegnata ai genitori, per le esequie della diciassettenne uccisa a coltellate da un coetaneo nell'appartamento di via Dusmet e nascosta in un carrello della spesa a Primavalle lo scorso mercoledì 28 giugno. Amici, parenti, compagni di scuola, conoscenti e abitanti del quartiere mercoledì si riuniranno per dare l'ultimo saluto a Michelle, stringendosi alla famiglia, che chiede verità e giustizia.

Oggi la fiaccolata per Michelle Causo

Oggi alle 19 c'è la fiaccolata in memoria di Michelle Causo, un'iniziativa organizzata dall'Istituto Statale Vittorio Gassman di Roma che la giovane frequentava e dal dirigente scolastico. Alla fiaccolata è prevista anche la partecipazione del sindaco Roberto Gualtieri e del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. L'obiettivo, spiega la scuola, oltre a quello di mostrare solidarietà e vicinanza alla famiglia e ricordare Michelle, è quello di dare un messaggio di serenità. "Siamo tutti veramente scioccati, non esistono parole – ha detto il preside a Fanpage.it – sarà anche una manifestazione contro la violenza di genere che dilaga anche tra i giovani".

Venerdì scorso in centinaia per la preghiera

Venerdì scorso centinaia di persone si sono riunite per un momento di preghiera in ricordo di Michelle in via Igino Papi, proprio dietro al luogo in cui si è consumato l'omicidio. Il fidanzato e gli amici di Michelle hanno portato fiori e si sono raccolti in silenzio, distrutti dal dolore. Il fidanzato di Michelle si è inginocchiato ed è stato circondato dagli amici. Poi si è voltato verso la folla e ha urlato: "Non dovete piangere, dovete ridere, come faceva lei". Poi c'è stata una fiaccolata silenziosa sotto casa della giovane con foto, striscioni e palloncini. Tanto dolore, rabbia e tristezza, per la sua vita spezzata, finita troppo presto.