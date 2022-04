Uccide di botte la moglie: arrestato dopo oltre un anno, le aveva anche sottratto la figlia Un 38enne è stato arrestato accusato di aver picchiato la moglie fino ad ucciderla. Le aveva sottratto la figlia minore portandola all’estero.

A cura di Alessia Rabbai

Una donna è stata uccisa di botte dal marito a Roma. Il trentottenne è stato arrestato e portato nel carcere di Frosinone dalla polizia, trascorso oltre un anno dai fatti, perché gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e di sottrazione e trattenimento di minore all'estero. È accusato di aver picchiato la moglie trentatreenne, fino a farla finire in ospedale. L'uomo ha fatto vivere a lungo la coniuge in un clima di paura, obbligandola a lavorare come badante per guadagnare denaro e le ha sottratto la figlia minorenne, portandola fuori dall'Italia, affidandola ai nonni paterni in Romania.

A rendere esecutiva la misura di custodia cautelare sono stati gli agenti della IV Sezione della Squadra Mobile su indicazione del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma. Le indagini condotte dalla polizia e coordinate dalla Procura della Repubblica sono partite dopo il ricovero della donna in ospedale, quando i sospetti sono ricaduti sul marito. Gli accertamenti, durati alcuni mesi, hanno portato gli investigatori alla raccolta di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'uomo, e all'ordinanza di custodia cautelare in carcere. La morte della donna risale al gennaio 2021 ed è avvenuta al termine di una spirale di violenze subite dal marito. Maltrattamenti e insulti continui che si sono succeduti nel tempo. Non era infatti la prima volta che finiva in ospedale, ma in passato risultano numerosi accessi al pronto soccorso, giustificati come incidenti domestici.

Nel 2020 l'uomo aveva inoltre ricevuto dal questore un provvedimento di ammonimento per violenza domestica. Insulti e violenze fisiche che, come ricostruito in sede d'indagine, non erano rivolte solo alla donna ma anche alla loro figlia minore. Una situazione che è andata avanti fino a quando la donna non è finita in ospedale, entrandoci per l'ultima volta, in condizioni gravissime. Condizioni che sono poi successivamente precipitate fino a portarla al decesso.