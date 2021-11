Ubriaco imbocca contromano la Pontina, denunciato medico: stava per fare un frontale con la polizia L’uomo, che lavora al Policlinico Sant’Anna di Pomezia, rischia una sanzione disciplinare anche presso l’ospedale in cui lavora.

A cura di Natascia Grbic

Tragedia sfiorata sulla via Pontina. Un medico di 47 anni è stato fermato dalla polizia stradale di Aprilia nel fine settimana perché sorpreso a guidare contromano. Solo per un puro caso non si è scontrato con la macchina delle forze dell'ordine, che sono riuscite a evitarlo e a non impattare frontalmente contro la sua auto. L'uomo, che lavora al Policlinico Sant'Anna di Pomezia, era in forte stato di ebrezza: sottoposto all'alcol test è risultato avere nel sangue un tasso alcolemico di 1,7, oltre il triplo di quello consentito. Bloccato immediatamente, è stato denunciato: rischia una multa altissima, il ritiro della patente e un anno di carcere, senza contare un eventuale provvedimento disciplinare nell'ospedale in cui lavora.

Gravissimo quanto accaduto nel fine settimana. La via Pontina è una delle strade più pericolose d'Italia, dove ogni giorno si verificano incidenti, alcuni dei quali con esito purtroppo mortale. Guidare contromano sulla Pontina, sotto forte effetto di alcol, è molto pericoloso, dato che è molto facile causare incidenti con le auto che invece procedono nel regolare senso di marcia. Senza contare che quella è una strada ad alto scorrimento, e dove spesso le persone procedono a velocità anche molto elevate. Solo per un colpo di fortuna il medico non ha incontrato altre macchine prima di quelle della polizia stradale, altrimenti ci sarebbe stato un incidente forse con un esito molto grave. L'uomo adesso rischia anche di incorrere in una sanzione sul proprio posto di lavoro al termine degli accertamenti che saranno fatti sul caso.