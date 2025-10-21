Ubriaco e drogato travolge un uomo mentre con la Porsche fa a gara con due moto: anziano muore dopo mesi di agonia

Non ce l'ha fatta Francesco Filadoro, l'anziano di 82 anni ricoverato dallo scorso 30 giugno all'ospedale Fatebenefratelli dopo essere stato travolto da una Porsche mentre era a bordo della sua auto. L'uomo alla guida dell'auto che gli è piombato addosso, Mirco Rinaldi, non solo era ubriaco e drogato, ma stava facendo una gara di velocità con due moto su corso Vittorio Colonna, nel centro di Marino. Nel tentare di sorpassare le due moto, all'altezza di vicolo San Giuseppe, ha invaso l'altra corsia e si è schiantato prima contro una Fiat Panda, poi contro la Mercedes guidata da Filadoro. Il conducente della piccola utilitaria è rimasto miracolosamente illeso, mentre l'82enne è rimasto gravemente ferito.

Le condizioni di Filadoro sono apparse immediatamente gravissime agli operatori sanitari del 118, accorsi per l'incidente. Trasportato d'urgenza in ospedale, è stato subito preso in carico dai medici, che hanno fatto di tutto per far migliorare le sue condizioni. Purtroppo, non c'è stato nulla da fare: dopo mesi di ricovero il quadro clinico dell'anziano si è aggravato, ed è deceduto. Adesso Rinaldi, inizialmente accusato di lesioni gravissime e omissione di soccorso, dovrà rispondere di omicidio stradale.

Oltre a Rinaldi sono stati denunciati anche i due ragazzi a bordo delle moto per omissione di soccorso. Dopo l'incidente, infatti, Rinaldi – che già anni prima aveva causato un sinistro, e per questo gli era stata ritirata la patente – è scappato a bordo della moto di un suo amico, lasciando Filadoro agonizzante in strada. Gli agenti delle Volanti sono riusciti a rintracciarlo perché aveva lasciato il portafoglio in macchina. Denunciato, la sua situazione ora si aggrava, con l'accusa di omicidio stradale.