Tutti i musei da visitare gratis a Roma per la prima domenica del mese oggi 5 febbraio Ingresso gratuito anche il 5 febbraio per l’iniziativa della domenica al museo. Accesso gratis nei musei civici di Roma e nei siti gestiti dal ministero: scopriamo quali luoghi e mostre partecipano.

A cura di Beatrice Tominic

Foto da Facebook.

Nuovo appuntamento con i musei aperti gratuitamente in occasione della prima domenica del mese: come ogni volta, sono molte le opportunità che grandi e piccini possono sfruttare per immergersi nella cultura e nell'arte della capitale. L'iniziativa, che ogni mese coinvolge i musei della capitale, è attiva anche per tutti i poli culturali e i siti archeologici gestiti direttamente dal ministero della Cultura.

Oltre alle attività svolte ai musei civici e a scoprire quali mostre permettono l'ingresso gratuito nella prima domenica mese di febbraio, scopriamo insieme tutti gli altri siti che non appartengono alla rete dei musei civici della capitale che, però, permettono comunque l'ingresso gratuito domenica 5 febbraio. Alcuni si trovano nella città di Roma, altri nella città vicine e altri ancora si possono trovare nella regione Lazio.

L'elenco dei musei gratis a Roma oggi 5 febbraio

Come ogni prima domenica del mese, anche il 5 febbraio i musei civici di Roma prevedono la partecipazione gratuita nei musei e alle mostre ospitate. In particolare i siti coinvolti sono:

Musei Capitolini;

Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali;

Museo dell’Ara Pacis;Centrale Montemartini;

Museo di Roma;

Museo di Roma in Trastevere;

Galleria d’Arte Moderna;

Musei di Villa Torlonia;

Museo Civico di Zoologia;

Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco;

Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese;

Museo Napoleonico;

Museo Pietro Canonica a Villa Borghese;

Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina;

Museo di Casal de’ Pazzi;

Museo delle Mura;

Serra Moresca di Villa Torlonia (in foto);

Villa di Massenzio.

Particolare della Serra Moresca

I siti gestiti dal ministero della Cultura e visitabili gratuitamente oggi, invece, sono:

Arco di Malborghetto;

Drugstore Museum e Circuito Necropoli Portuense;

Galleria Borghese;

Galleria Spada;

Istituto autonomo Vittoriano e Palazzo Venezia – Museo centrale del Risorgimento;

Istituto autonomo Vittoriano e Palazzo Venezia – Museo nazionale del Palazzo di Venezia;

Istituto autonomo Vittoriano e Palazzo Venezia – Vittoriano;

Museo Aristaios a Roma;

Museo Boncompagni Ludovisi per le arti decorative, il costume e la moda dei secoli XIX e XX a Roma;

Museo delle Civiltà a Roma;

Museo delle navi romane di Nemi;

Museo Giacomo Manzù ad Ardea;

Museo Hendrik Christian Andersen a Roma;

Museo nazionale degli strumenti musicali a Roma;

Museo nazionale di Castel Sant'Angelo e Passetto di Borgo a Roma;

Museo nazionale etrusco di Villa Giulia;

Museo nazionale romano – Crypta Balbi;

Museo nazionale romano – Palazzo Altemps;

Museo nazionale romano – Palazzo Massimo;

Museo nazionale romano – Terme di Diocleziano;

Pantheon;Parco archeologica di Ostia antica – Castello Giulio II;

Parco archeologico del Colosseo – Colosseo. Anfiteatro Flavio;

Parco archeologico del Colosseo – Foro Romano e Palatino;

Parco archeologico dell'Appia antica – Mausoleo di Cecilia Metella e Chiesa di San Nicola;

Parco archeologico dell'Appia antica – Antiquarium di Lucrezia Romana;

Parco archeologico dell'Appia antica – Basilica di San Cesareo de Appia;

Parco archeologico dell'Appia antica – Parco delle Tombe della via Latina e Basilica di Santo Stefano;

Parco archeologico dell'Appia antica – Villa dei Quintili e Santa Maria Nova,Villa di Capo di Bove;

Parco archeologico di Ostia antica – Area archeologica di Ostia antica;

Terme di Caracalla;

Villa di Livia.

Le mostre in corso visitabili domenica 5 febbraio

Sono quattro le mostre ospitate ai Musei Capitolini in questo periodo. La prima, La Roma della Repubblica, è il secondo capitolo del ciclo Il Racconto dell’Archeologia e segue La Roma dei Re, presenta le collezioni di proprietà del comune ed è ospitata al terzo piano di Palazzo Caffarelli.

Cursus honorum. Il governo di Roma prima di Cesare è invece ospitato al Palazzo dei Conservatorio ed è un progetto espositivo multimediale, mentre L’eredità di Cesare e la conquista del tempo si trova nella Sala della Lupa e dei Fasti antichi di Palazzo dei Conservatori e racconta l'antica Roma fino all'età imperiale. Ancora attiva, infine, I Colori dell’Antico. Marmi Santarelli a Palazzo Clementino che propone oltre 660 marmi policromi di età imperiale provenienti dalla collezione capitolina e dalla Fondazione Dino ed Ernesta Santarelli.

Altre mostre visitabili gratuitamente nella giornata di domenica sono quelle alla Centrale di Montemartini, sui Colori dei romani. I mosaici dalle collezioni capitoline: fra le opere esposte, anche il mosaico della “Real Casa”, opera pavimentale di epoca tardo imperiale, scoperta a Roma nel 1900 in via XX Settembre, nella zona tra l’allora Ministero della Real Casa e l’attuale Giardino del Quirinale.

Il Museo di Roma continua ad ospitare l'arte italiana contemporanea con il progetto QUOTIDIANA, PAESAGGIO e PORTFOLIO, così come, ai Mercati di Traiano, resta visitabile la mostra 1932, l’elefante e il colle perduto che illustra la storia della Velia fino ala riprogettazione urbanistica dell’area per la realizzazione di via dell’Impero, ora via dei Fori Imperiali.

Molte mostre fotografiche, infine, sono quelle ospitate al Museo di Roma in Trastevere. La prima, La movida. Spagna 1980-1990 racconta il decennio del movimento culturale spagnolo e le sue conseguenze politiche e sociali con le foto di Miguel Trillo. Disponibile anche I Romanisti. Cenacoli e vita artistica da Trastevere al Tridente (1929 – 1940), circa 100 opere tra pittura, scultura, grafica, fotografia e documenti, che mostrano la Roma dell'epoca. Si chiude, infine, con le immagini di Riccardo Venturi. Stati d’infanzia – Viaggio nel paese che cresce con un reportage di oltre 80 fotografie.

I Mercati di Traiano

Continuano le iniziative per l'anniversario dei cento anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini celebrato lo scorso anno alla Galleria d’Arte Moderna con Pasolini Pittore. Nello stesso posto, ma alla sala grafica, invece, si trova il percorso visivo Visual Diary. Mostra di Liana Miuccio.

Mostre anche nel Parco di Villa Torlonia dove, al Casino dei Principi, è ospitata Pietro Cascella inedito. Le opere degli esordi a Roma (1938-1961), mostra sull'artista abruzzese e nlla Casina delle Civette Matema(n)tica. La scienza si divulga anche così con i graffiti a 4 mani di Herman Normoid e Hectòr Ojeda. Il Museo delle Mura ospita, invece, due serie di dipinti con Stefano Lazzari. Tra le mura.

La Casina delle Civette

Si divide in sei musei civici, infine, il progetto itinerante di Zakhor/Ricorda ospitato fino al 12 febbraio realizzato in occasione del Giorno della Memoria del 2023, celebrato lo scorso 27 gennaio. La Centrale Montemartini; il Museo dell’Ara Pacis; il Museo di Roma Palazzo Braschi; il Museo di Roma in Trastevere; la Galleria d’Arte Moderna e il Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco ospitano sei installazioni video di sei artisti contemporanei israeliani sulla Shoah.

Museo dell’Ara Pacis

Gli altri siti gratuiti da visitare domenica 5 febbraio nella capitale

Come anticipato, quelli appartenenti alla rete di musei civici della capitale non sono gli unici siti che domenica 5 febbraio aprono le loro porte gratuitamente a cittadine e cittadini. A pochi chilometri di distanza dalla capitale, ad esempio, è possibile scoprire luoghi magici vista mare o sulla cima dei monti che circondano Roma, per apprendere nuove nozioni di storia e cultura e visitare posti che difficilmente raggiungiamo nella nostra vita quotidiana, come:

Abbazia Greca di San Nilo a Grottaferrata;

Antiquarium e Area archeologica di Lucus Feroniae a Capena;

Monastero di San Benedetto Sacro Speco e Monastero di Santa Scolastica a Subiaco;

Museo archeologico nazionale di Civitavecchia a Civitavecchia;

Museo archeologico nazionale Prenestino, Santuario della Fortuna Primigenia e Complesso degli edifici del foro di Praeneste a Palestrina;

Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia – Museo nazionale archeologico Cerite e Necropoli della Banditaccia a Cerveteri;

Parco archeologico di Ostia antica – Complesso degli antichi Porti di Claudio e Traiano, Museo delle navi e Necropoli di Porto – Isola Sacra a Fiumicino;

Terme Taurine o di Traiano a Civitavecchia;

Villa Adriana e Villa d'Este – Area archeologica di Villa Adriana, Santuario di Ercole Vincitore e la Villa Adriana e Villa d'Este – Villa d'Este a Tivoli (in foto);

Villa di Orazio a Licenza.

Villa D’Este

Musei e mostre gratis questa domenica nella regione Lazio

Per chi ha la possibilità di allontanarsi dalla propria casa nella giornata di domenica, inoltre, sono molti i siti del ministro che partecipano all'iniziativa ospitati nei centri della regione Lazio. Nel viterbese, sono molti i centri, etruschi e non solo, che permettono la visita gratuita nella prima domenica del mese: una quindicina sono soltanto quelli gestiti dal ministero. Cinque, invece, quelli a Latina e altri cinque nel frusinate. Per scoprirli tutti, però, è possibile consultare il sito del governo in cui tutti i siti sono elencati in ordine alfabetico di regione e provincia: l'iniziativa gratuita è valida in tutta Italia.

Tutte le mostre non gratuite visitabili domenica 5 febbraio

Fra le mostre che non prendono parte all'iniziativa della domenica gratuita al museo, c'è quella ospitata all'Ara Pacis su Lucio Dalla. Anche se il tempo passa. Se siete intenzionati a visitarla, segnatevi l'appuntamento sul calendario: domenica 5 febbraio è l'ultimo giorno per vederla.

Neanche Roma Medievale ospitata al Museo di Roma a Palazzo Braschi, che presenta la capitale fra il VI e il XIV secolo, quando era uno snodo principale per l'Europa cristiana, prende parte all'iniziativa gratuita. Ulteriori eccezioni alla domenica al museo sono rappresentate dalla Circo Maximo Experience, organizzata su turni dalle 10 alle 16 ogni 15 minuti con ultimo ingresso alle ore 14.50 e il Planetario. Ad ogni modo, però, per chi possiede la tessera Mic, che dallo scorso dicembre è disponibile anche in digitale, è consentito l'ingresso ridotto.