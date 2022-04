Turisti rapinati a Castel Sant’Angelo: i malviventi li hanno minacciati con un cric Davanti a Castel Sant’Angelo, pieno centro di Roma, due rapinatori hanno minacciato i turisti con un cric e sono scappati con i soldi in contanti e gli smartphone dei malcapitati.

A cura di Enrico Tata

Una comitiva di turisti è stata accerchiata e aggredita da due malviventi, un ragazzo di 21 anni e uno di 30. Davanti a Castel Sant'Angelo, pieno centro di Roma, i due hanno minacciato i turisti con un cric e sono scappati con i soldi in contanti e gli smartphone dei malcapitati. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, i rapinatori sono stati fortunatamente rintracciati pochi minuti dopo il fatto. In pratica uno dei due, un ragazzo di nazionalità cambogiana, ha perso il suo telefono ed è quindi tornato indietro per chiedere ad alcuni passanti se lo avessero visto. In quel momento, però, i turisti rapinati stavano raccontando l'accaduto ad alcuni agenti di polizia e quindi hanno immediatamente riconosciuto il rapinatore. Il giovane è stato fermato dai poliziotti e subito dopo è stato rintracciato anche il suo complice. Dovranno rispondere dell'accusa di concorso in rapina aggravata e porto di oggetti atti ad offendere. La refurtiva non è stata trovata.

Nel corso del fine settimana la polizia, nell'ambito del servizio di contrasto del fenomeno dello spaccio di droga, ha arrestato un 37enne mentre cercava di cedere una dose di cocaina ad un'altra persona. Gli agenti hanno bloccato l'uomo, che con sé aveva 630 euro in contanti e 16,5 grammi di cocaina. A casa aveva altri 11 grammi di sostanza stupefacente. Gli agenti del distretto Casilino, insieme ai colleghi della Sezione volanti, hanno arrestato due italiani di 44 e 20 anni: sono stati fermati mentre stavano spacciando in strada. Con loro avevano 140 euro e diverse dosi di cocaina. I due sono stati arrestati e successivamente sottoposti alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia.

Infine gli uomini del IV distretto San Basilio hanno arrestato in via Filottrano un uomo di 56 anni. Quest'ultimo dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Intervenuti per sedare una lite condominale, gli agenti sono stati infatti anche aggrediti. In casa del 56enne sono stati trovati 8 grammi di droga e oltre mille euro in contanti.