Turista messicano rapinato due volte in pochi minuti al centro di Roma: caccia agli aggressori Sul caso indagano gli agenti della Polizia di Stato. Il ragazzo è stato anche minacciato con un coltello per costringerlo a non opporre resistenza.

A cura di Natascia Grbic

Un turista messicano è stato rapinato due volte in pochi minuti a Roma, in pieno centro storico. È accaduto nei pressi di piazza Venezia, a via del Plebiscito, una strada molto frequentata la sera da turisti e residenti.

A riportare la notizia è Il Messaggero. Il ragazzo stava camminando quando è stato raggiunto da uno sconosciuto che senza dirgli nulla lo ha colpito con un pugno in faccia, sfilandogli le cuffiette con cui stava ascoltando la musica. Sconvolto e sotto shock, il 29enne si è lanciato lo stesso all'inseguimento del rapinatore, cercando di recuperare il maltolto. Nemmeno due minuti dopo è stato accerchiato da altri quattro ragazzi che lo hanno aggredito, puntandogli un coltello allo stomaco e sfilandogli la catenina d'oro che aveva al collo.

"Pensavo volessero aiutarmi – ha dichiarato il turista – e invece anche loro erano lì per aggredirmi e rapinarmi". Sembra che nonostante la via fosse affollata nessuno abbia aiutato il giovane turista. Solo un ragazzo che si trovava in un bar nei pressi dell'aggressione ha chiamato i soccorsi.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato, che hanno consigliato al 29enne di chiamare un'ambulanza e farsi medicare date le ferite che ha riportato sul volto, ma il giovane ha rifiutato il ricovero. Intanto le volanti hanno cominciato a perlustrare la zona, sperando di trovare le persone che avevano appena rapinato il ragazzo. Nonostante le ricerche, i cinque non sono stati almeno per il momento rintracciati. I poliziotti visioneranno le telecamere di sorveglianza presenti nella zona, sperando che abbiano ripreso l'aggressione, in modo da identificare i cinque.