Turista americana dei 24 anni tenta il suicidio dal Monte Capitolino: adesso è salva Una turista americana di 24 anni ha provato a gettarsi scavalcando la ringhiera del belvedere del Monte Capitolino, che si affaccia sui Fori Imperiali: è stata salvata dagli agenti della Polizia Locale.

A cura di Beatrice Tominic

È stata salvata dall'intervento di alcuni agenti della Polizia Locale di Roma Capitale mentre stava per tentare il suicidio dal Monte Capitolino: è quanto accaduto stanotte ad una turista americana di 24 anni che stava per compiere il folle gesto. I fatti si sono svolti nel corso della notte passata, fra lunedì 6 e martedì 7 giugno, quando erano da poco passate le ore 4 del mattino.

Proprio in quel momento gli agenti della sezione SAC, cioè della Sezione Arce Capitolina, della Polizia Locale di Roma Capitale hanno udito le forti urla lanciate dalla donna, la turista americana di 24 anni. Allertati dalle grida, hanno seguito il suono, raggiungendola. Una volta arrivati dove si trovava la giovane turista, l'hanno trovata in forte stato di agitazione mentre tentava di scavalcare la ringhiera del belvedere che si affaccia sui Fori Imperiali, dalla parte di via San Pietro in Carcere.

Il salvataggio della turista 24enne americana

Viste le condizioni in cui versava la ragazza e temendo per la sua incolumità, gli agenti si sono avvicinati a lei e sono riusciti ad impedire che potesse compiere il gesto estremo, provvedendo a mettere la ragazza in sicurezza e provando a tranquillizzarla. A quel punto, nel frattempo, sono giunti anche alcuni carabinieri dal comando di Roma Centro: i militari erano già sulle tracce della ragazza e, una volta arrivati sul luogo, hanno iniziato a svolgere tutti i controlli necessari di routine. Dopodiché è arrivata anche un'ambulanza del 118 che ha trasportato la ragazza in ospedale, dove i medici e gli infermieri del personale sanitario l'hanno visitata accuratamente.