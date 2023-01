Turista accoltellata a Termini, arrestato l’aggressore: Aleksander Chomiak era ricercato da giorni Il ragazzo, un senzatetto che viveva nei pressi della stazione Termini, è stato arrestato dopo giorni di ricerche.

A cura di Natascia Grbic

Un’immagine dal video dell’agccoltellamente e il volto dell’aggressore.

È stato arrestato Aleksander Mateusz Chomiak, il ragazzo di 24 anni accusato di aver accoltellato una turista israeliana la sera di Capodanno. Il giovane era ricercato da giorni: determinanti per la sua identificazione sono state le immagini delle telecamere di sorveglianza diffuse dopo l'aggressione, avvenuta la sera del 31 dicembre alla stazione Termini di Roma. L'accusa per il ragazzo è di tentato omicidio.

Secondo le prime informazioni, Chomiak sarebbe stato arrestato alla stazione Centrale di Milano da un carabiniere fuori servizio e dagli agenti della Polfer. Il ragazzo al momento si trova in caserma.

Aleksander Mateusz Chomiak era fuggito subito dopo l'aggressione. Di lui al momento si sa molto poco: 24 anni, come la sua vittima, è uno dei tanti senzatetto che gravitano nella zona della stazione Termini. Vive in Italia da otto mesi, dopo essere scappato dalla Polonia in seguito a una denuncia per furto d'auto, e i primi tempi si è spostato tra Venezia e Torino. La madre ne aveva denunciato la scomparsa in una trasmissione simile alla nostra ‘Chi l'ha Visto': lo aveva sentito diverse volte al telefono ma non è mai riuscita a convincerlo a tornare nel suo paese.

Chomiak viveva di espedienti, chiedendo qualche soldo e sigarette alle persone che capitavano in stazione. A dicembre era finito in ospedale dopo essere collassato in strada, forse per il freddo e la fame, mentre il 27 dicembre era stato fermato per un controllo dei documenti e poi subito rilasciato.

La ragazza accoltellata è una giovane turista israeliana che al momento dell'aggressione stava comprando un biglietto del treno. Al momento si trova ancora ricoverata in ospedale: le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita. Dalle immagini delle telecamere di sorveglianza si vede la giovane alle macchinette della stazione, e il ragazzo che le si avvicina prendendola alle spalle e colpendola con diversi fendenti al fianco. Poi ha rimesso il coltello nella sua busta blu e si è allontanato.