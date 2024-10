Turista 14enne pranza con i genitori in un ristorante a Roma e muore per shock anafilattico

video suggerito

Una ragazzina di 14 anni è morta a Roma a causa di uno shock anafilattico, dopo aver mangiato in un locale nel quartiere Gianicolense. Per la giovane, allergica agli arachidi, non c'è stato nulla da fare: i soccorritori del 118 hanno tentato invano di rianimarla e di farla riprendere a respirare, ma senza successo. È morta poco dopo all'ospedale San Camillo, davanti gli occhi disperati e impotenti dei genitori.

L'episodio è avvenuto nella capitale pochi giorni fa. La ragazza, una turista inglese di 14 anni, era arrivata a Roma insieme ai genitori per quella che sarebbe dovuta essere una piacevole vacanza. La famiglia è andata a pranzare in un locale non distante dall'albergo, e a fine pasto ha ordinato dei dolci. Poi, come riportato da Il Corriere della Sera, sono tornati tutti insieme verso l'hotel, dove si sarebbero dovuti preparare per andare a fare una passeggiata. La ragazza però, ha cominciato subito a sentirsi male e a mostrare i segni di quello che era chiaramente uno shock anafilattico. Il fatto che fosse allergica agli arachidi, non ha praticamente lasciato dubbi in merito a quanto stesse accadendo.

Subito sono stati allertati i soccorritori del 118, che hanno portato la ragazza all'ospedale San Camillo di Roma, dove è deceduta poco dopo. Sul caso è stato aperto dalla procura un fascicolo per omicidio colposo, sul quale indagano gli agenti della Polizia di Stato e gli ispettori della Asl Roma 3. L'ipotesi è che tracce di arachidi fossero nel dolce consumato a fine pasto. Bisognerà adesso capire, e sarà decisivo per stabilire eventuali responsabilità, se la ragazza avesse informato il locale della sua allergia. E se, nel caso, le siano stati comunque serviti alimenti contenenti l'alimento allergizzante.