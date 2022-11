Truffata Valeria Marini, 16mila euro versati per un cortometraggio mai realizzato I fatti risalgono al 2015, stando a quanto si apprende, e Marini avrebbe dovuto interpretare il ruolo della protagonista di quel prodotto cinematografico mai terminato.

A cura di Enrico Tata

Valeria Marini ha versato 16mila euro in anticipo per la produzione di un cortometraggio che però non è mai stato realizzato. L'attrice ha chiesto i soldi indietro, ma il produttore, Giuseppe Milazzo, ha rifiutato e per questo la 55enne ha sporto denuncia. I fatti risalgono al 2015, stando a quanto si apprende, e Marini avrebbe dovuto interpretare il ruolo della protagonista di quel prodotto cinematografico mai terminato.

Secondo i pm, tuttavia, la questione è da ritenersi di tipo civile e non ha un rilievo penale. Per questo è stata chiesta l'archiviazione. Insieme a Valeria Marini, si è costituita parte civile anche un'altra signora poiché anche lei avrebbe versato soldi, circa 20mila euro, per la produzione di quel cortometraggio mai andato in porto. Secondo gli avvocati di Milazzo il film non sarebbe stato realizzato anche per motivi legati alle esigenze di Valeria Marini. Stando a quanto riporta il Messaggero, Milazzo avrebbe proposto il ruolo di coprogratonista ad un'attrice (l'altra donna che si è costituita parte civile) all'insaputa di Marini. In secondo luogo, durante i lavori di preparazioni, l'ex star del Bagaglino avrebbe notato che la sceneggiatura si discostava molto rispetto a quella approvata in partenza e così avrebbe chiesto di rigirare alcune scene per renderle più attinenti alla trama da lei approvata. A quel punto, però, il produttore è sparito nel nulla.

Giuseppe Milazzo, catanese classe 1974, sta affrontando anche un altro processo con l'accusa di aver truffato per 335mila euro la madre della signora Marini. Nel dicembre del 2021 è stato rinviato a giudizio con l'accusa di truffa aggravata ai danni di Gianna Orrù, 81 anni. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, avrebbe proposto all'anziana un piano di investimento in criptovalute e la donna avrebbe accettato. L'investimento, però, è andato male e Milazzo avrebbe rifiutato di restituire la somma versata dalla signora.