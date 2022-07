Truffa dei biglietti al Pantheon, Battaglia (Pd) dopo inchiesta di Fanpage: “Malaffare che fa male” “Ringrazio i redattori di Fanpage che, con la loro inchiesta, hanno fatto emergere un fenomeno di malaffare che non fa bene all’immagine di Roma”. Così Erica Battaglia, consigliera capitolina del Partito democratico e presidente della Commissione Cultura.

A cura di Enrico Tata

"Ringrazio i redattori di Fanpage che, con la loro inchiesta, hanno fatto emergere un fenomeno di malaffare che non fa bene all'immagine di Roma. Si tratta di una vendita illegale, fatta peraltro non solo alle spalle di un turismo che è vitale per l'economia della città, ma anche di tante ottime guide turistiche che operano con professionalità e nel rispetto delle regole. Intensificare i controlli sarà doveroso, ma credo sia utile anche una più capillare campagna di informazione per chi viene a visitare il nostro Paese". Così Erica Battaglia, consigliera capitolina del Partito democratico e presidente della Commissione Cultura.

Così i bagarini truffano i turisti al Pantheon

Fanpage.it ha scoperto e documentato il lavoro illegale dei bagarini al Pantheon. L'accesso al monumento, uno dei più famosi di Roma, è totalmente gratuito, ma nei fine settimana occorre prenotare la visita almeno 24 ore prima. Molti turisti non lo sanno e allora intervengono i bagarini, in modo del tutto illegale: "Devi tornare domani perché le prenotazioni sono terminate. A meno che tu non voglia fare un tour e in quel caso puoi venire con noi: è l'unico modo per entrare", dicono ai turisti. Il costo del tour è di 15 euro, tutto in nero. "Se ti prenoti online sono 25 euro, se lo fai qua sono 15 e il pagamento avviene dopo il tour", l'offerta ai turisti. Ogni tour privato, in pratica, offre un servizio salta-fila e salta-prenotazione a circa 20-30 persone. Significa circa 300-400 euro guadagnati in nero.

Come prenotare la visita al Pantheon

Sul sito ufficiale del Pantheon si legge: "Per accedere al Pantheon è OBBLIGATORIA la prenotazione online il Sabato e la Domenica e nei giorni festivi; acquistando questo tour, non sarà necessario prenotare l'ingresso al monumento ma sarà sufficiente mostrare il voucher di prenotazione all'ingresso del Pantheon nell'orario di visita scelto in fase di prenotazione". Per acquistare il tour ufficiale occorre cliccare su questo link.