Trovato un uomo agonizzante in via Veneto: indaga la polizia La polizia indaga sulla morte di un uomo trovato agonizzante nella centralissima in via Veneto a Roma. L’ipotesi è che si sia suicidato, lanciandosi dalla finestra di una camera d’albergo.

A cura di Alessia Rabbai

La polizia in via Vittorio Veneto (Foto di repertorio La Presse)

Un uomo è stato trovato agonizzante nella notte nella centralissima via Vittorio Veneto a Roma ed è morto poco dopo. Il rinvenimento risale alle ore 3 di giovedì 21 settembre. Secondo le informazioni apprese si tratta di un settantaquattrenne italiano, del quale al momento non sono state rese note le generalità.

A notarlo in strada è stata una volante della Polizia di Stato, impegnata nei controlli del territorio. Gli agenti a bordo hanno visto lungo via Vittorio Veneto all'altezza di un hotel di lusso quella che sembrava essere una sagoma umana riversa a terra. Subito si sono avvicinati e hanno visto l'uomo in fin di vita. Subito hanno chiesto l'intervento dell'ambulanza, cercando di prestargli i primi soccorsi, ma ogni tentativo di salvarlo si è rivalato purtroppo inutile.

L'uomo è deceduto pochi istanti dopo l'arrivo dei poliziotti, quando i sanitari sono giunti sul posto era già morto e non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. La salma è stata presa in carico dalla mortuaria e trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria, la quale valuterà se procedere con l'autopsia. I poliziotti hanno svolto alcuni accertamenti nell'hotel ed è risultato che l'uomo era un cliente, che era arrivato il giorno stesso della sua drammatica scomparsa ed aveva soggiornato per una notte. Sulla vicenda indaga la Procura, gli investigatori non escludono alcuna pista e lavorano a 360 gradi.

L'ipotesi per cui propendono al momento è che si sia trattato di un suicidio. Presumibilmente il settantaquattrenne avrebbe compiuto il gesto estremo, lanciandosi da una finestra al quarto piano, dalla camera dove soggiornava questa notte. Sulla vicenda dai contorni ancora da chiarire indagano gli agenti della Scientifica e del Commissariato Castro Pretorio.