Trovato il pirata che ha buttato fuori strada una donna sulla Migliara 45 uccidendola: è un 61enne L’uomo ha fatto uscire fuori strada la macchina sulla quale viaggiava l’anziana dopo averla sorpassata. Rientrando nella corsia l’ha urtata, facendola sbandare.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

È stato rintracciato l'uomo che lo scorso martedì ha fatto uscire fuori strada una macchina con a bordo due anziani provocando la morte di Elda Caiola e il ferimento del marito. Si tratta di un uomo di 61 anni di Pontinia, ora indagato in stato di libertà per omicidio stradale. L'uomo è stato rintracciato dopo che gli agenti della polizia locale guidati dal comandante Francesco Passaretti hanno visionato le telecamere di sorveglianza presenti nella zona e individuato la Kia Sportage che avrebbe causato l'incidente mortale sulla Migliara 45.

Secondo le prime informazioni, il 61enne avrebbe sorpassato la macchina dove a bordo c'era la coppia di coniugi, e l'avrebbe urtata rientrando nella corsia. L'impatto ha spinto la vettura fuori strada, causando la morte della donna sul colpo e il ferimento dell'uomo, ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

A portare all'identificazione dell'uomo, anche i pezzi di carrozzeria persi sul posto durante l'urto. Il veicolo è stato sequestrato, le indagini continuano per appurare cosa sia successo.

La tragedia è avvenuta martedì 8 novembre. Per Elda Caiola, la donna di 75 anni seduta sul sedile del passeggero, non c'è stato nulla da fare. La signora è morta praticamente sul colpo che l'auto in cui viaggiava insieme al marito è andata a sbattere contro un albero. A fare perdere il controllo della vettura all'uomo è stato l'urto con la Kia Sportage guidata dal 61enne, che dopo averla sorpassata l'ha urtata, gettandola fuori strada. L'uomo è indagato per omicidio stradale con l'aggravante di non essersi fermato. Dopo, infatti, è scappato, provando a far perdere le sue tracce.