Macabra scoperta questa mattina lungo la strada provinciale Fondi – Sperlonga. Il cadavere di un uomo è stato trovato alle prime luci del mattino lungo il ciglio della carraggiata. Per lui all'arrivo dei soccorsi non c'era già più nulla da fare, era deceduto ormai da diverso tempo. Sul caso indagano i carabinieri della locale stazione: l'ipotesi più probabile è che la vittima sia stata investita questa notte da una macchina o da un mezzo pesante che poi ha proseguito la sua corsa lasciando il poveretto esanime a bordo strada. Si tratta della pista più plausibile al vaglio degli inquirenti: il cadavere, infatti, ha ferite compatibili con un investimento.

L'uomo investito è un cittadino indiano senza fissa dimora di cui non è stata resa nota l'identità. Il corpo è stato trovato questa mattina da un automobilista che stava percorrendo la provinciale. Non appena ha visto il cadavere a bordo strada ha subito lanciato l'allarme e chiamato i carabinieri per chiedergli di intervenire. Sul posto sono arrivati i militari di Fondi, che ora stanno indagando per capire cos'è successo e soprattutto trovare la persona che ha investito la vittima.

Con ogni probabilità l'investitore rischia una denuncia per omicidio stradale e omissione di soccorso. Non sappiamo se il malcapitato si sarebbe potuto salvare se il 118 fosse stato chiamato immediatamente, sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte. I militari dovranno verificare se nella zona ci sono telecamere di sorveglianza che possano aiutare a ricostruire l'accaduto e identificare l'investitore, che al momento non è stato ancora rintracciato.