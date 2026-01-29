Trovato a Rieti cane rubato tre anni fa a Orvieto, ridato al proprietario: “Non ci speravo più”

Dolore, tristezza, accettazione. A tre anni dalla scomparsa, sembrava aver perso per sempre il suo fedele amico a quattro zampe. Invece nei giorni scorsi è arrivata una bella sorpresa per il proprietario del cane, rubato a Orvieto, in provincia di Terni e ritrovato, per caso, nel Reatino.

Gli rubano il cane: rintracciato tre anni dopo

Un dolore straziante, quello provato dal proprietario per il suo cane, rubato tre anni fa. Un dolore che, con il passare del tempo, era diventato rassegnazione: l'amico a quattro zampo era sparito da Orvieto, dove viveva insieme ai suoi umani, da troppo tempo per sperare in un ritorno. Eppure, proprio quando ogni speranza era andata perduta, c'è stata la svolta. Nel corso di alcuni controlli sul territorio eseguito a Poggio Bustone, carabinieri forestali del nucleo di Rivodutri, in provincia di Rieti, hanno ritrovato l'animale.

I militari hanno fermato, nel corso dei controlli, un'automobile che trasportava tre cani: soltanto durante ulteriori accertamenti in banca dati hanno scoperto che uno degli animali era stato rubato a orvieto tre anni fa. "L'ho trovato in montagna stamattina", ha spiegato l'uomo alla guida del veicolo, denunciato all'autorità giudiziaria per ricettazione.

Come sta il cane trovato a tre anni dalla scomparsa

Come sottolineato dagli stessi carabinieri forestali di Rieti, il cane si trovava in buone condizioni di salute. L'animale è apparso ben nutrito, pulito e perfettamente integrato con gli altri due cani che si trovava a bordo dell'auto fermata, "come se fosse abituato da tempo a vivere stabilmente con loro". Sottoposto a sequestro penale, è stato affidato in custodia al servizio veterinario della Asl di Rieti, n attesa di essere restituito al proprietario, prontamente allertato riguardo al ritrovamento. L'uomo, che non aveva mai dimenticato il suo amico a quattro zampe, una volta appresa la lieta e insperata notizia stentava a crederci. Aveva perso la speranza di ritrovarlo, ormai era rassegnato. Invece, poi, sono arrivate la sorpresa e la gratitudine verso i carabinieri forestali: senza i loro controlli all'automobili e il confronto con la banca dati non avrebbe mai ritrovato il suo pelosetto.