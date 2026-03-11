Trovata una bomba inesplosa ad Aprilia, sabato le operazioni di brillamento: residenti evacuati

Un ordigno inesploso della seconda Guerra Mondiale è stato trovato ad Aprilia nei giorni scorsi, il brillamento è disposto per sabato: le misure del Comune.

La zona indicata dal Comune di Aprilia.

Da decenni giaceva in un terreno agricolo nella provincia pontina, ad Aprilia, nella zona di Campo di Carne: così, soltanto pochi giorni fa, è stato scoperto un ordigno bellico inesploso della seconda Guerra Mondiale. La bomba si trova, in particolare, nella zona di via della Cogna. Non appena appreso del ritrovamento, il Comune ha provveduto alla messa in sicurezza dell'intera area interessata e, dopo essersi consultata con Prefettura di Latina e gli Organi competenti, ha organizzato le attività di recupero dell'ordigno bellico.

Le operazioni di rimozione e brillamento della bomba inesplosa sono state disposte per la giornata di sabato 14 marzo 2026. Affinché l'intervento si possa svolgere nella massima sicurezza e tutela per l'incolumità pubblica, il comune ha richiesto "la necessaria evacuazione di tutte le persone e animali ivi presenti nell'area interessata".

Quando e dove si tengono le operazioni di rimozione e brillamento della bomba ad Aprilia

Le operazioni di rimozione e brillamento sono previste, come anticipato, per sabato 14 marzo 2026, a partire dalle ore 8 della mattina. Secondo le stime, le attività potrebbero concludersi verso le 14, ma non è escluso che possano richiedere più tempo.

"Durante le operazioni di rimozione dell’ordigno saranno disattivate le utenze dei servizi del gas e dell’energia elettrica delle abitazioni della zona. Gli stessi gestori provvederanno agli avvisi in loco e alle relative attività di riattivazione – si legge nell'avviso diramato dal Comune di Aprilia – Per l'occasione, è stata individuata l’area di accoglienza in cui la popolazione interessata potrà recarsi durante le fasi della rimozione del residuato bellico, laddove non avesse alternative anche presso parenti o amici residenti fuori dall'area interdetta", cioè quella del Centro Anziani, in via Genio Civile al civico 330.

Residenti e allevamenti evacuati: agenti della locale a disposizione

Nel frattempo, come precisato nello stesso avviso alla popolazione da parte del Comune, le famiglie che hanno difficoltà a muoversi in autonomia dalla propria abitazione possono segnalare alla Polizia Locale di Aprilia le relative esigenze. Le aziende di allevamento dovranno spostare i propri animali in luoghi ubicati al di fuori dell'area interdetta o, in alternativa, adottando in loco idonee misure di protezione informandone tempestivamente la Polizia Locale.

Per informazioni e segnalazioni è possibile contattare il Comando Polizia Locale di Aprilia, Ufficio di Protezione Civile, Viale Europa, 7 o il numero 06 92018400.

Bomba trovata ad Aprilia, cosa fare prima dell'evacuazione

Inoltre, tutte le persone residenti nell'area interessata prima di lasciare la propria abitazione dovranno: