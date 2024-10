Trovata morta durante i rilievi per un incidente a Formia: è stata investita, denunciato un uomo

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Il suo corpo è stato trovato nella mattinata di ieri, mercoledì 23 ottobre 2024, durante i rilievi per un incidente a Formia, in provincia di Latina. Soltanto dopo ulteriori verifiche, i carabinieri sono riusciti ad accertare che la donna, una sessantatreenne, è morta a causa di un investimento precedente allo scontro con la seconda automobile. Denunciato un quarantaduenne.

Lo scontro fra le due automobili

Il corpo della donna è stato trovato nella mattinata di ieri, mercoledì 23 ottobre 2024, dai carabinieri intervenuti a seguito di una segnalazione per incidente fra due automobili. Lo scontro è avvenuto lungo la strada statale 7 al chilometro 1+400. Le automobili coinvolte sono state due: un'Audi TT guidata da un quarantaduenne e una Fiat 500, al cui volante si trovava una quarantaseienne di Minturno, comune poco distante anch'esso in provincia di Latina.

Nel momento in cui sono arrivati per svolgere i rilievi del caso, i militari si sono accorti della presenza del corpo senza vita di una donna di sessantatré anni. Così sono scattate ulteriori indagini per capire come fosse arrivato sul luogo dell'incidente e se si fosse trattato di un investimento.

La ricostruzione dello scontro: travolge una donna e non le presta soccorso, poi si schianta su un'altra auto

Secondo la ricostruzione realizzata dai carabinieri sul posto, i Carabinieri della Stazione di Formia, collaborati dalla Sezione Radiomobile di Scauri, l'automobile guidata dal quarantaduenne statunitense prima avrebbe investito la sessantatreenne, uccidendola sul colpo. L'uomo non l'avrebbe soccorsa, lasciandola priva di vita sulla strada: il corpo della donna è poi stato rinvenuto in un fosso che attraversa, perimetrale, la strada.

Soltanto in seguito, invece, ci sarebbe stato l'impatto con la Fiat 500. Nello scontro il quarantaduenne ha riportato lievi lesioni. Entrambe le automobili sono state sottoposte a sequestro e affidate al deposito della giudiziaria.

Donna trovata senza vita a Formia, denunciato il 42enne

La salma della donna, invece, è stata trasportata all'obitorio dell'ospedale di Cassino, dove è stata sottoposta ad esami necroscopici disposti dall'autorità giudiziaria. Ancora in corso le indagini preliminari. Nel frattempo, però, il quarantaduenne è stato denunciato in stato di libertà per omicidio stradale e omissione di soccorso a seguito di incidente stradale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, che si occupa del caso.