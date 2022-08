Trova una borsa piena di soldi sul suo tram, il conducente Fabio la restituisce alla proprietaria “Ancora una volta un dipendente Atac si è distinto per un nobile gesto”, ha commentato l’assessore ai Trasporti Patané. Per questo il conducente Fabio verrà premiato in Campidoglio.

A cura di Enrico Tata

Trova una borsa piena di soldi a bordo del tram che stava guidando, linea 19 di Atac, che arriva fino a piazza Risorgimento dopo aver percorso la Prenestina. Chiama la sala operativa, come da disposizioni, e fa di tutto per rintracciare la signora che l'aveva smarrita. Lei ne rientra in possesso e ringrazia commossa il dipendente Atac. Un nobile gesto, quello del conducente, che non è passato inosservato. L'assessore capitolino ai Trasporti, Eugenio Patanè, ha infatti informato che Fabio Scalera, questo il nome del dipendente, sarà premiato a fine anno in Campidoglio con una medaglia della città "per la encomiabile azione compiuta".

“Ancora una volta un dipendente Atac si è distinto per un nobile gesto. Come ho avuto modo di dire più volte, il personale Atac è una risorsa straordinaria per la città di Roma e il gesto compiuto da Fabio, che ringraziamo a nome della città, ne è l’ennesima dimostrazione”, ha dichiarato l'assessore Patanè.

I fatti: ieri pomeriggio Fabio era alla guida del tram 19. Arrivato al capolinea di piazza Risorgimento, si è accorto che una borsa è rimasta incustodita su un sedile. All'interno c'era uno smartphone e un portafoglio con carte di credito e 650 euro in contanti. Ha chiamato la sala operativa Atac e le forze dell'ordine per procedere alla ricerca della proprietaria in modo da procedere con la riconsegna. La signora, una badante peruviana, è rientrata in possesso dei suoi beni e ha ringraziato, visibilmente commossa, l'autista. La storia è stata riportata sul profilo Facebook di Atac. "Ancora una volta ringraziamo i nostri colleghi sul territorio, che rappresentano un punto di riferimento importante per passeggeri e cittadini", la conclusione del post.