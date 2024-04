Guasto alla ruota panoramica, una famiglia con bimbi piccoli resta bloccata nella cabina Guasto alla ruota panoramica di Bolsena. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Gradoli che, attraverso un’autoscala, hanno messo in salvo madre, padre e i due figli di 7 e 11 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

La ruota panoramica di Bolsena, con vista lago, si guasta e una famiglia resta intrappolata per diverso tempo all'interno della cabina più alta, a decine di metri di altezza Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Gradoli che, attraverso un'autoscala, hanno messo in salvo madre, padre e i due figli di 7 e 11 anni.

Stando a quanto si apprende, i quattro sono rimasti bloccati nella giornata di ieri, domenica 14 aprile, all'interno della cabina più alta della ruota a causa di un guasto elettrico. I turisti sono stati fatti scendere con il cestello dell'autoscala. Sono tutti in buone condizioni di salute. Sul posto sono arrivati sia i carabinieri che i tecnici per ripristinare il corretto funzionamento della giostra.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del malfunzionamento della giostra che, stando a quanto si apprende, è stata inaugurata poco più di un anno fa sul lungolago di Bolsena. È aperta in primavera e in estate.

Nelle immagini diffuse dai vigili del fuoco si vedono i pompieri mentre tentano di mettere in salvo la famiglia con l'ausilio dell'autogru.