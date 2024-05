video suggerito

Trova un portafogli e lo riconsegna, la proprietaria: “Sono sorpresa, io avrei preso quei soldi” Una volta tornata in possesso dell’oggetto la donna si è stupita: “C’è tutto, è stato un angelo. Io ho due figli, avrei preso quei soldi”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Trova un portafoglio per terra e lo riconsegna alle casse del supermercato. La proprietaria riesce a tornare in possesso dell'oggetto e nota che al suo interno non è stato toccato nulla, soldi e documenti sono dove li aveva lasciati. "È clamoroso che ci sia ancora qualcuno di così onesto – ammette – Ho due figli. Io stessa avrei preso quei soldi, perché negarlo?". Invece quella avvenuta a Vigna Nuova è una storia a lieto fine. "È stato un angelo, gli sono profondamente grata", aggiunge.

Trova il portafogli e lo riconsegna: cosa è successo

La storia risale a qualche giorno fa, lo scorso martedì ed è avvenuta nel quartiere di Vigne Nuove, nella zona nord est della città di Roma. Una donna che poi racconterà tutto in un gruppo di quartiere, come racconta il Messaggero oggi nella sua edizione locale, perde il suo portafoglio. È uscita a fare la spesa, è andata al negozio di casalinghi, in via Valvassura.

Ma una volta arrivata dal tabaccaio, apre la borsa per pagare e il portafoglio non c'è. Deve averlo perso lungo la strada. Così decide di fare, come in molti farebbero, la strada percorsa al contrario, sperando di averlo perso in un attimo di distrazione e di trovarlo per terra. All'interno del portafogli c'erano contanti, documenti e foto dei figli. Le speranze di ritrovarle, però, non sono tante.

Il tragitto al contrario

Una volta scesa in strada inizia il suo percorso per trovare il portamonete, con scarsi risultati: per terra, non c'è nulla. Così, blocca le carte con un'applicazione e sporge denuncia formale. Poi torna nel negozio di casalinghi dove era stata la mattina stessa per chiedere se qualcuno avesse visto o trovato qualcosa. Ma niente. La ricerca continua e decide di andare a chiedere anche al supermercato di fronte al casalinghi. Ed è lì che lo trova, un uomo lo ha lasciato alle casse.

La rivelazione della donna: "Lo ringrazio, non me lo aspettavo"

Non solo la gioia di aver ritrovato il portafoglio. Per la donna c'è anche la sorpresa di averlo trovato integro, come lo aveva lasciato. Con, al loro posto, documenti, foto, soldi. "È stato un angelo. Clamoroso che qualcuno possa riconsegnare un oggetto del genere senza toccare niente dell'interno", dichiara. E poi rivela: "Gli sono grata, ma non me lo aspettavo. Ho due figli: avrei preso i soldi all'interno. E molti fanno così, perché dovrei sostenere il contrario?"