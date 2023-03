Trova un chiodo nell’insalata: “Forse si è staccata dal macchinario per imbustare” Stava iniziando a masticare la sua insalata quando ha sentito qualcosa di duro fra i denti: nella busta, nella verdura, ha trovato un chiodo.

A cura di Beatrice Tominic

Aveva appena aperto la busta d'insalata comprata al supermercato, un'insalata mista con carote e spinacino e aveva iniziato a mangiare. Come riportato nelle scritte in busta, si trattava di un "prodotto lavato e pronto per il consumo", quindi, senza perdere tempo, dalla busta ha messo le verdure sul piatto, le ha condite a suo piacimento e, dopo aver agguantato la forchetta, ha iniziato a mangiare.

Dopo qualche morso, però, qualcosa di duro l'ha ferita ai denti: "Era qualcosa di metallico, all'inizio ho pensato che fosse una delle capsule ai denti, magari inserita male: ci ero stata tre giorni prima. Poi ho visto che era un chiodo", ha detto la donna a il Corriere della Sera.

Il ritrovamento del chiodo

La donna, una giornalista e professoressa di liceo, ha trovato la vite per caso: aveva appena svuotato le foglioline imbustate nel piatto, senza neppure lavare la verdura, che veniva presentata come "pronta al consumo". Aveva comprato il prodotto qualche tempo prima, in un supermercato Conad che si trova fra i quartieri di Trionfale ed Ottavia.

Il giorno dopo la disavventura è tornata nel supermercato, chiedendo di parlare con il direttore del punto vendita: "È stato gentilissimo, mi ha assicurato che il lotto sarà presto ritirato dal commercio".

È lui che, parlando con la cliente, ha ipotizzato che il chiodino possa essere saltato dal macchinario utilizzato per imbustare il prodotto. Si tratterebbe, dunque, di un problema non relativo al singolo punto vendita, ma dalla produzione: "Oltre a contattare chi di dovere, mi ha assicurato che avviserà anche la clientela – ha concluso la donna – Non è escluso che altri possano aver comprato la mia stessa busta di insalata".