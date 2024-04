video suggerito

Picchia la moglie e la figlia di 6 mesi, arrestato 26enne: la donna portata in ospedale A chiamare il 112 è stata la moglie. Il 26enne l’aveva picchiata per l’ennesima volta, e con lei la piccola di appena sei mesi. Temendo per la sua incolumità, ha deciso di denunciarlo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un ragazzo di ventisei anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Ha picchiato la moglie e la figlia di appena sei mesi, e per questo è stato portato nel carcere di Latina, a disposizione dell'autorità giudiziaria. La giovane e la piccola, invece, sono state portate in ospedale. Le ferite riportate fortunatamente non sono gravi, e la donna se l'è cavata con cinque giorni di prognosi. È stata lei, dopo l'ennesima violenza, a denunciarlo e chiamare i carabinieri.

I fatti sono accaduti nei giorni scorsi a Rocca Massima, in provincia di Latina. Il 26enne da diverso tempo maltrattava la moglie, picchiandola e insultandola. Spesso l'aveva minacciata, per poi cominciare a discutere e alzando immediatamente le mani subito dopo. Sei mesi fa la moglie ha partorito, ed è nata una bambina. Nemmeno la nascita della figlia ha posto fine alla violenze, anzi. Il 26enne ha cominciato a prendersela anche con la piccola. Per questo la madre, dopo l'ennesimo pestaggio e preoccupata per l'incolumità della bimba, ha deciso di chiamare il 112 e chiedere l'intervento delle forze dell'ordine.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Cori insieme ai colleghi del comando di Sermoneta. Data la gravità della situazione e il pericolo non solo per la 24enne, ma anche per la bimba di sei mesi, hanno arrestato in flagranza di reato l'uomo. Il 26enne, accusato di maltrattamenti in famiglia, si trova ora nel carcere di Latina.

La ragazza è stata invece portata in ospedale, dove è stata presa in carico dai medici. Non ha fortunatamente riportato ferite gravi, ed è stata dimessa con cinque giorni di prognosi.