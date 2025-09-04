Trova il marito morto in auto, era stato dimesso dall’ospedale tre giorni prima: disposta autopsia
Un uomo di 51 anni è stato trovato senza vita all'interno della sua automobile nei giorni scorsi. La macchina era in una stazione di benzina, non molto distante da casa del cinquantunenne. A ritrovarlo la moglie che, preoccupata, si era messa sulle tracce del marito e che ha fatto scattare immediatamente l'allarme. Pochi giorni prima della morte, il cinquantunenne era stato ricoverato e poi dimesso dall'ospedale per problemi dii asma. Sul caso indagano i carabinieri, già disposta l'autopsia sul corpo per scoprire le cause del decesso.
Il ritrovamento dell'uomo nell'automobile
Il ritrovamento risale a lunedì scorso, primo settembre. Il cinquantunenne era uscito di casa, ma dopo diverse ore non aveva fatto rientro. Aveva anche smesso di rispondere al telefono. Preoccupata, la moglie si è messa a cercarlo. È riuscita a trovarlo soltanto la mattina successiva. L'uomo si trovava in un'automobile parcheggiata all'interno di una stazione di servizio. L'allarme è scattato immediatamente con una chiamata al 118.
Una volta arrivati sul luogo del ritrovamento, gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 hanno provato a rianimare l'uomo: per lui non c'era niente da fare, era ormai privo di vita. E agli operatori non è rimasto altro che dichiarare il decesso e allertare i carabinieri, come appreso da Fanpage.it. Una volta sul posto, come da routine, sono stati svolti i primi esami sul corpo che hanno escluso la morte violenta. Ed è stata disposta l'autopsia per chiarire le cause esatte del decesso che, a una prima analisi, sembra sia avvenuto per cause naturali. Il cinquantunenne era stato dimesso dall'ospedale tre giorni prima del decesso.
Le dimissioni dall'ospedale: cosa è successo
Il cinquantunenne pochi giorni prima di morire è stato ricoverato in ospedale per un problema di asma e poi dimesso il 29 agosto 2025, tre giorni prima della morte. Al vaglio degli inquirenti ci sono le cause della morte dell'uomo: occorre capire se fra il ricovero dell'uomo e il decesso ci siano delle connessioni e se la sua morte si sarebbe potuta evitare. Il sospetto è che l'uomo possa non essere stato curato in modo adeguato. Ma per ulteriori dettagli è necessario attendere i risultati dell'autopsia.