in foto: L’area fi Fontana di Trevi era stata già chiusa per coronavirus a marzo

Troppa gente in strada, troppe persone affollate nel centro, tanto da rendere impossibile il mantenimento della distanza di sicurezza: unica soluzione possibile, chiudere temporaneamente l'area e far defluire le persone. Le pattuglie del I Gruppo Trevi della Polizia Locale di Roma sono intervenute nel pomeriggio di oggi, 13 dicembre, per interdire l'accesso all'intera area di Fontana di Trevi, che sarà off limits fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. L'intervento degli agenti si è reso necessario in seguito ai massicci assembramenti che si sono verificati dalle prime ore del pomeriggio.

Sebbene il Lazio sia zona gialla Covid, e sia quindi consentito alle persone uscire di casa, restano infatti in vigore tutte le norme relative ai dispositivi di protezione individuali e al distanziamento interpersonale. Gli agenti sono sul posto per coordinare il deflusso delle persone dalla piazza; successivamente ci sarà una graduale riapertura e un contingentamento con modalità stop and go, ovvero limitando le presenze in modo da scongiurare la formazione di assembramenti; controlli con lo stesso sistema sono in atto anche in altre località del "tridente".

A Roma situazioni critiche ci sono state per tutto il fine settimana, in particolare nel centro storico, dove migliaia di persone si sono riversate in strada nonostante gli appelli per passeggiare o per lo shopping natalizio. Oggi i nuovi casi nel Lazio sono stati 1339, di questi 655 a Roma; nel bollettino del 13 dicembre anche 27 decessi. Attualmente negli ospedali regionali ci sono 2,937 persone ricoverate in degenza ordinaria Covid, quelle in Terapia Intensiva sono 341 e, infine, quelle in isolamento domiciliare sono 83,331. Complessivamente gli attualmente positivi nel Lazio sono 86,609.