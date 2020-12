Riaprono i centri megastore e i mercati nel fine settimana. La Regione Lazio ha deciso di non rinnovare l'ordinanza che ne disponeva la chiusura durante i weekend, allineandosi quindi alla linea nazionale disposta dal Dpcm del Governo Conte. Rimarranno invece chiusi i centri commerciali: questo vuol dire che se Ikea, Decathlon, Leroy Merlin torneranno a essere attivi, il centro commerciale dove si trovano sarà invece chiuso. E mentre il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti esorta i comuni a prendere i provvedimenti necessari per evitare assembramenti, nelle vie dello shopping e nei centri commerciali romani la folla è ormai una scena che si vede tutti i giorni.

in foto: Foto da Instagram

Folla al centro nelle vie dello shopping

Questo fine settimana, oltre ai ragazzini ammassati al Pincio per il secondo round di ‘rissa', le vie dello shopping sono state nuovamente presi d'assalto dai romani. Così come i mercati all'aperto, dove si fa fatica a camminare per il gran numero di persone presenti. Complice la bella giornata di sole di ieri, migliaia di persone sono andate nel centro di Roma per gli ultimi acquisti prima delle feste. O semplicemente hanno passeggiato godendosi il clima mite e la bella giornata. Il timore è che con la riapertura dei megastore nel weekend, la situazione possa peggiorare. E c'è chi fa notare l'incongruenza nell'invocare il rigore per Natale e Capodanno, e permettere che in questi posti si continuino a verificare assembramenti.

in foto: Foto da Twitter

I sindacati: "Nessun controllo su assembramenti"

"L'affluenza nei luoghi del commercio crescerà e di conseguenza cresceranno le probabilità di contagio al Covid-19 per i lavoratori – ha dichiarato Francesco Iacovone, presidente del sindacato Cobas – Le scene che si continuano a vedere al centro commerciale Maximo ci danno il quadro esatto della situazione: nessun controllo degno di questo nome e cittadini che si ammassano in preda al delirio degli acquisti di Natale".