Tromba marina a Maccarese, un testimone: “Si è scatenato il panico, ma per fortuna nessun ferito”

"Il tempo è peggiorato all'improvviso e si è alzato un vento fortissimo che ha iniziato a far volare un po' tutto, gli ombrelloni sono stati scaraventati in aria". Gianluca è un barman dello stabilimento ‘Creuza de Ma' di via di Praia a Mare a Maccarese, litorale nord di Roma. Nel pomeriggio di ieri, domenica 3 agosto, era presente quando una tromba d'aria si è abbattuta all'improvviso sulla spiaggia, facendo volare in cielo gli ombrelloni e mettendo in fuga i tanti bagnanti che affollavano lo stabilimento.

All'agenzia AdnKronos ha raccontato ciò che ha visto: " È durato pochi minuti ma la gente era impaurita e scappava per ripararsi. Mi sono subito avvicinato ai lettini per aiutare i bagnini e abbiamo chiuso in fretta tutti gli ombrelloni, cercando di mettere in sicurezza le persone. Si è scatenato il panico ma per fortuna nessuno è rimasto ferito. Poco dopo tutto è tornato alla normalità".

Nei video caricati sui social e diventati virali in pochi minuti, si vedono gli ombrelloni volare letteralmente in cielo, con i bagnanti terrorizzati e in fuga. Per fortuna, come anticipato, nessuno è rimasto ferito e i danni sono stati di non grave entità. La tromba marina è stata avvistata a largo del litorale, ma in poco tempo si è abbattuta sulla spiaggia, scatenando il panico. La situazione è tornata quasi subito alla normalità.