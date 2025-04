Treno investe una persona sulla linea Roma-Napoli: circolazione sospesa a Campoleone

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Circolazione sospesa a Campoleone per un investimento ferroviario. Un treno ha travolto una persona sui binari lungo la linea ferroviaria Roma-Napoli. È successo intorno alle ore 14.25 di mercoledì 30 aprile. Sono in corso gli accertamenti dell'Autorità Giudiziaria. Alcuni treni sono soppressi, altri riportano ritardi. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell'accaduto e per gli accertamenti di rito.

Circolazione sospesa a Campoleone

La circolazione ferroviaria è momentaneamente sospesa a Campoleone. I treni sono in tilt sulle linee Roma-Nettuno e Roma-Napoli. I treni Intercity e Regionali possono subire cancellazioni, limitazioni di percorso e registrare ritardi.

L'elenco dei treni cancellati

Treni Intercity direttamente coinvolti e oggetto di provvedimento:

• IC 552 Reggio Di Calabria Centrale (7:56) – Roma Termini (15:34): il treno oggi è instradato sul percorso alternativo via Cassino e non ferma a Formia e Latina. I passeggeri che scendono o salgono a Formia e Latina possono prendere i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia.

• IC 556 Reggio Di Calabria Centrale (10:00) – Roma Termini (17:34): il treno oggi termina la corsa a Napoli. I passeggeri diretti a Roma Termini possono prendere il treno IC 728 Palermo Centrale (7:05) – Roma Termini (18:34). I passeggeri in salita e in discesa ad Aversa, Formia e Latina possono salire sui primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia.

• IC 596 Napoli Centrale (14:20) – Milano Centrale (23:22): il treno oggi è instradato sul percorso alternativo via Cassino e non ferma ad Aversa, Formia e Latina. I passeggeri in partenza da Aversa possono utilizzare il treno IC 552 Reggio Di Calabria Centrale (7:56) – Roma Termini (15:34). I passeggeri diretti a Formia e Latina possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia.

• IC 555 Roma Termini (14:26) – Reggio Di Calabria Centrale (22:20): il treno oggi è instradato sul percorso alternativo via Cassino e non ferma a Latina e Formia, ferma anche a Frosinone. I passeggeri in partenza da Latina e Formia possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia. Chi è diretto a Latina e Formia può utilizzare il servizio sostitutivo con bus a Frosinone.

• IC 707 Roma Termini (15:26) – Napoli Centrale (17:29): il treno oggi è cancellato. Ci sono treni a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia.