Treni sospesi e in ritardo per un guasto elettrico: attese fino a 90 minuti Il guasto è avvenuto alle 10.44, in corso l’intervento dei tecnici. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono subire ritardi fino ad un’ora e mezza e limitazioni di percorso.

A cura di Beatrice Tominic

Stazione Termini.

Circolazione ferroviaria nel caos nella tarda mattinata di oggi, lunedì 23 ottobre, a Roma dove, alle 10.44, c'è stato un guasto fra le stazioni di Roma Tiburtina e Roma Prenestina. Non appena arrivata la segnalazione, sono arrivati sul posto gli operatori tecnici che stanno intervenendo per far riprendere il traffico ferroviario nel minor tempo possibile.

A causa del guasto, i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono subire ritardi o limitazioni di percorso ed essere instradati sulle linee convenzionali via Formia o Cassino con ritardi fino a 90 minuti.

Treni Alta Velocità con i ritardi maggiori

Per il momento, fra i treni Alta Velocità, soltanto uno è coinvolto direttamente e subisce ritardi maggiori di 60 minuti: si tratta del convoglio FR 9391 Torino Porta Nuova (7:40) – Napoli Centrale (14:08).