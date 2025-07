Paura per un incendio sui binari sulla Roma-Napoli: circolazione sospesa, ritardi e treni cancellati

Circolazione sospesa lungo la linea fra Roma e Napoli via Formia, dove un vasto incendio si ha raggiunto le zone vicino ai binari. Qual è la situazione fra treni cancellati e ritardi.

Immagine di repertorio (vigili del fuoco)

Circolazione ferroviaria sospesa fra le regioni Lazio e Campania per un vasto incendio scoppiato verso le 18 del pomeriggio di oggi, venerdì 18 luglio 2025. Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco. Per permettere l'intervento dei pompieri e per il timore che le fiamme possano invadere i binari, è stata sospesa la circolazione ferroviaria tra Minturno e Sessa Aurunca.

A renderlo noto con un avviso Trenitalia che precisa: "I treni Intercity e Regionali possono subire ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni".

Quali sono i treni direttamente coinvolti dai disagi

Alcuni treni Intercity che avrebbero dovuto attraversare la zona si trovano davanti a disagi maggiori, . Quelli direttamente coinvolti sono:

• IC 511 Torino Porta Nuova (10:40) – Salerno (21:26): il treno oggi è instradato da Roma sul percorso alternativo via Cassino. I passeggeri in partenza da e diretti a Latina, Formia e Aversa possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• IC 702 Taranto (13:47) – Roma Termini (20:34): il treno oggi termina la corsa a Napoli Centrale. I passeggeri diretti ad Aversa, Formia e Latina possono proseguire il viaggio con il treno IC 724 Siracusa (10:25) – Roma Termini (21:34); quelli diretti a Roma Termini possono proseguire il viaggio con il treno FR 9568 Napoli Centrale (19:40) – Firenze Santa Maria Novella (22:58);

• IC 591 Roma Termini (17:26) – Salerno (20:30): il treno oggi termina la corsa a Priverno.

I passeggeri in partenza da Priverno e diretti a Formia possono proseguire il viaggio con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia; quelli diretti adAversa, Napoli Centrale e Salerno possono utilizzare il treno straordinario IC 70954 Priverno (19:30) – Roma Termini (20:11), dove trovano proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• IC 522 Napoli Centrale (17:31) – Sestri Levante (0:53): il il treno oggi è instradato da Villa Literno sul percorso alternativo via Cassino e non ferma a Formia e Latina. I passeggeri in partenza da e diretti a Formia e Latina possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Treni regionali cancellati

Oltre agli Intercity, a subire maggiori disservizi sono i treni regionali. In particolare, quattro di essi sono stati cancellati. Si tratta dei seguenti treni: