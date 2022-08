Treni fermi per un guasto alla stazione di Roma Ostiense: ritardi fino a 50 minuti Traffico rallentato per inconveniente tecnico alla stazione di Roma Ostiense. Treni in ritardo fino a 50 minuti.

A cura di Enrico Tata

Dalle ore 7.50 di oggi il traffico ferroviario è rallentato in prossimità della stazione di Roma Ostiense. Il motivo, riporta Rfi, è un inconveniente tecnico alla linea. Per questo si registrano rallentamenti fino a 50 minuti per quanto riguarda i treni in arrivo in quella stazione. "È in corso l’intervento dei tecnici di Rfi, seguiranno aggiornamenti. È in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria", si legge nella nota.

Aggiornamento ore 8.15. Questa la nota pubblicata da Trenitalia: "Dalle ore 8.15 nel nodo di Roma il traffico ferroviario, precedentemente rallentato in prossimità di Roma Ostiense per un inconveniente tecnico, è tornato regolare dopo l’intervento dei tecnici di Rfi che hanno ripristinato la piena funzionalità della linea".