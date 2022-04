Treni ad alta velocità fra Roma e Firenze: per un guasto alla linea oltre 2 ore di ritardo Guasto alla linea tra Settebagni e Capena: forti ritardi nella tratta ad alta velocità fra Roma e Firenze, ma ne risente l’intera linea ferroviaria. Prevista la riattivazione alle ore 23.

A cura di Beatrice Tominic

Foto di repertorio.

Giornata ricca di disagi per tutti i viaggiatori e le viaggiatrici che avevano previsto la loro partenza nel pomeriggio: dopo le 16.35, un guasto alla linea fra Capena e Gallese ha mandato in tilt l'intera linea dell'alta velocità, provocando rallentamenti fino a due ore. Secondo quanto comunicato da Rfi, la piena riattivazione è prevista per le ore 23.

Nel mirino soprattutto la tratta che collega la capitale a Firenze, ma anche altre linee regionali: oltre ai collegamenti fra Firenze e Roma, però, è rimasto coinvolto anche quello regionale della linea Orte – Fiumicino Aeroporto (FL1), anche qui con variazioni, ritardi e cancellazioni. A 10 minuti dal guasto, Rfi annunciava che i treni avrebbero seguito percorsi alternativi alla tratta, ma con rallentamenti che, poi, sono diventati ritardi di oltre due ore.

Rallentamenti fino a due ore

I primi ritardi annunciati da Rfi sono stati di circa una trentina di minuti. Con il passare del tempo, però, il tempo si è dilatato: già alle 17.15, infatti, erano raddoppiati e diventati di un'ora e alle 18.05, poco meno di un'ora dopo, di 90 minuti. Soltanto alle 18.35, oltre alle notizie sui rallentamenti nella tratta dell'alta velocità fra Roma e Firenze e quelli per i regionali, è stato comunicato che il personale specializzata aveva iniziato i suoi interventi tecnici per risolvere il guasto.

Leggi anche Ucraina, voci e immagini da albergo distrutto a Mykolaiv

È stato dalle ore 19, però, che si i tempi di rallentamento hanno raggiunto la cifra di oltre 120 minuti, cioè oltre due ore di ritardo per tutte le persone in viaggio fra Roma e Firenze, tratta che, con l'alta velocità, è facilmente percorribili con circa un'ora e mezza.

L'ultima comunicazione di Rfi

Alle ore 21 Rfi ha pubblicato l'ultima nota sui rallentamenti, in cui viene comunicato: "Sulla linea Alta Velocità Roma – Firenze il traffico ferroviario permane fortemente rallentato tra Capena e Gallese per un inconveniente tecnico alla linea in direzione Firenze. I tecnici di RFI sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità della linea con previsione di riattivazione alle ore 23:00."