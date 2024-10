video suggerito

Tre ragazzi accoltellati dopo una lite tra coetanei ad Ostiense: soccorsi in codice rosso Tragedia sfiorata in zona Ostiense a Roma, dove tre ragazzi sono fini in ospedale in codice rosso. Dei coetanei li hanno accoltellati durante una lite in strada. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Tre ragazzi sono finiti in ospedale con ferite d'arma da taglio. L'accoltellamento è avvenuto nella notte tra sabato 12 e domenica 13 ottobre in via Ostiense a Roma. Da quanto si apprende fortunatamente non rischiano di morire. Sulla vicenda indagano gli agenti della Polizia di Stato, che hanno svolto gli accertamenti di rito per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto e per cercare di risalire ai responsabili.

I tre ragazzi accoltellati soccorsi in codice rosso

Secondo quanto ricostruito finora i ragazzi, tutti all'incirca sui vent'anni, al momento dei fatti erano in strada all'altezza del civico 10, in una zona della movida romana. L'allarme è scattato verso le ore 4, quando è arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, con la richiesta urgente d'intervento per dei giovani con ferite d'arma da taglio.

Sul posto, ricevuta la segnalazione, sono giunti diversi mezzi di soccorso. Il personale sanitario ha preso in carico i tre giovani e li ha trasportati con codice rosso in ospedale. Da quanto si apprende nessuno dei tre fortunatamente rischia di morire. I medici sono intervenuti sulle ferite d'arma bianca riportate nell'accoltellamento.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica

I ragazzi avrebbero raccontato ai poliziotti, che alcuni giorni prima di questa notte avevano discusso con dei coetanei. Questi ultimi, ragazzi che a loro dire non conoscevano, sarebbero poi tornati a cercarli, per poi aggredirli. Sono al vaglio le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza di zona, che potrebbero aver immortalato gli aggressori in fuga.