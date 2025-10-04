roma
Travolto e ucciso da un’auto mentre attraversa la strada: la vittima è il 34enne Paul Olivian Damian

Paul Olivian Damian è il 22esimo pedone morto nel 2025 a Roma. Un’auto ha travolto e ucciso il 34enne mentre attraversava via Anagnina, l’automobilista rischia di essere indagato per omicidio stradale.
A cura di Alessia Rabbai
Si chiamava Paul Olivian Damian il trentaquattrenne travolto e ucciso da un'auto mentre attraversava via Anagnina a Roma. La vittima dell'incidente stradale che si è verificato nella serata di giovedì scorso era originaria della Romania e viveva in zona Morena. Sull'incidente indagano gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del VII Gruppo Tuscolano, l'automobilista come da prassi è stato sottoposto ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue. Rischia di essere indagato per omicidio stradale. Paul Olivian Damian è il ventiduesimo pedone morto nel 2025 per le strade della Capitale.

L'automobilista rischia di essere indagato per omicidio stradale

Secondo le informazioni apprese al momento dell'incidente erano circa le ore 22. Paul Olivian Damian, poco prima di morire falciato dalla macchina, camminava in strada e stava attraversando, quando improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, un'auto, una Dr 4.0, lo ha travolto e ferito gravemente all'altezza del civico 259, mentre viaggiava verso Grottaferrata. Alla guida della macchina c'era un trentottenne, che si è fermato a prestare soccorso alla vittima.

Conducente sottoposto ai test per alcol e droga

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento per un pedone le cui condizioni di salute sembravano gravissime, sul posto è giunto il personale sanitario con l'ambulanza. I paramedici però non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il conducente dell'auto, un trantottenne, è stato accompagnato al Policlinico di Tor Vergata ed è stato sottoposto ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue.

Incidenti stradali
Roma
roma
