Falciato da un’auto su via Anagnina a Roma, morto un uomo di 34 anni: accertamenti sul conducente

Un uomo di 34 anni è deceduto giovedì 2 ottobre 2025 dopo essere stato travolto da un’auto su via Anagnina a Roma, in direzione di Grottaferrata. L’automobilista è sotto accertamenti, mentre la polizia locale indaga sulle cause del sinistro.

Immagine di repertorio

Un uomo di 34 anni è morto dopo essere stato investito da un'automobile su via Anagnina a Roma nella tarda serata di giovedì 2 ottobre 2025. L'incidente è avvenuto all'altezza del civico 259 della strada, in direzione del comune di Grottaferrata. La vittima, di origini romene, è deceduta a seguito dell'impatto. Inutili i tentativi di soccorrerlo da parte degli operatori del 118.

Pedone investito su via Anagnina: l'automobilista sottoposto test per alcol e droga

Sul posto sono intervenuti gli agenti del settimo gruppo Tuscolano della polizia locale di Roma Capitale, che stanno indagando sulle esatte dinamiche del sinistro. L'auto che ha travolto la vittima trentaquattrenne è una DR 4.0. Il guidatore, un uomo di 38 anni, è stato trasportato al Policlinico di Tor Vergata per accertamenti e anche per essere sottoposto a testi su eventuali presenze di alcol e droga nel sangue. I risultati non sono ancora stati resi pubblici.

Sono 28 i pedoni uccisi quest'anno a Roma

Quella di questa sera è la vittima della strada numero 107 a Roma nel 2025. Ma la capitale si conferma ancora una volta una città pericolosa per i pedoni, come evidenziato dal settimo Rapporto sulla mobilità di Roma Capitale. Quest'anno sono deceduti sulla strada 28 pedoni e il tasso di incidentalità – di quasi 74 pedoni investiti ogni centomila abitanti – è molto più alto rispetto alla media nazionale di 66 ogni centomila abitanti. Nel 2024 sono morti 49 pedoni, contro i 50 morti in tutte le altre sette maggiori città d'Italia messe insieme.