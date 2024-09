video suggerito

Travolto da un’auto su via Casilina Federico Tulli muore dopo oltre due anni di coma Non ce l’ha fatta Federico Tulli, investito sulle strisce pedonali lungo via Casilina. Rimasto ferito gravemente, ha smesso di lottare dopo oltre due anni d’agonia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

"Purtroppo dopo una lunga degenza in ospedale a seguito di un incidente stradale, ci ha lasciato il nostro caro concittadino e amico Federico Tulli". È l'annuncio che si legge su un gruppo Facebook del Comune di Labico, in provincia di Roma. Ha smesso di lottare dopo oltre due anni d'agonia in coma il settantacinquenne rimasto gravemente ferito, vittima di un investimento sulle strisce pedonali lungo via Casilina. Nella mattinata di lunedì scorso 9 settembre il suo cuore si è fermato in un clinica per lungodegenti.

"Persona buona e gentile, amico di tutti e che tanti ricorderanno soprattutto per l'aiuto scolastico che impartiva ai nostri ragazzi con lezioni di matematica e fisica. Il nostro abbraccio va alle sorelle Fedela e Santa, ai nipoti e alle nipoti, ai cognati. Riposa in pace Federico, una preghiera per te". I funerali di Federico Tulli verranno celebrati domani, mercoledì 11, alle ore 10,30 nella chiesa di Sant'Andrea a Labico.

L'incidente in cui è rimasto gravemente ferito Federico Tulli

L'incidente in cui è rimasto gravemente ferito e a seguito delle cui complicazioni è morto Federico Tulli è avvenuto oltre due anni fa, a gennaio del 2022. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, che hanno svolto i rilievi scientifici e hanno indagato sull'investimento a travolgerlo è stata un'auto, guidata da una donna. L'impatto è stato violento e gli ha provocato traumi e ferite gravi.

Dopo il trasporto in ospedale con l'ambulanza in codice rosso, successivamente è entrato in coma. Una battaglia tra la vita e la morte andata avanti per oltre due anni, il suo quadro era compromesso, fino al sopraggiungere del decesso. Lutto nella comunità di Labico, Federico Tulli era molto conosciuto, amato e stimato e aveva insegnato con passione le materie scientifiche a tanti giovani. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia.