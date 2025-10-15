Travolto da un’auto mentre passeggia nel centro cittadino, 50enne morto dopo tre giorni d’agonia

L’uomo è stato investito sabato pomeriggio poco dopo le 16.30 mentre passeggiava in via Oreste Borghesi a Montefiascone. Il conducente dell’auto, dopo averlo travolto, si è schiantato contro le macchine parcheggiate.

Immagine di repertorio

Non ce l'ha fatta l'uomo di cinquant'anni investito nel pomeriggio di sabato a Montefiascone, in provincia di Viterbo. L'uomo, portato d'urgenza all'ospedale Santa Rosa in condizioni disperate, è morto dopo tre giorni di agonia a causa delle gravissime lesioni riportate. L'investitore, che dopo averlo travolto si è schiantato contro delle macchine parcheggiate, è accusato ora di omicidio stradale. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Montefiascone, che hanno eseguito i rilievi subito dopo il sinistro.

Il 50enne stava camminando in via Oreste Borghesi quando, per cause ancora al vaglio degli investigatori, è stato travolto da una Citroen C3 guidata da un uomo. Subito dopo aver colpito il pedone, il conducente si è schiantato contro due auto parcheggiate. Nonostante lo shock non ha riportato gravi ferite. Situazione completamente diversa per il 50enne, le cui condizioni sono apparse immediatamente disperate agli occhi dei soccorritori del 118, intervenuti sul posto. Trasportato d'urgenza in ospedale, il 50enne si è progressivamente aggravato, fino a che il suo cuore non ha più retto ed è morto.

La dinamica del sinistro è ancora da chiarire. Sul caso, visto il decesso del 50enne, sarà aperto un fascicolo per omicidio stradale, con l'investitore iscritto nel registro degli indagati. Sarà ascoltato per fornire la sua versione dei fatti, così come i vari testimoni che hanno assistito al sinistro e che possono aiutare a fornire una ricostruzione dell'accaduto. Intanto, nel piccolo comune, c'è grande tristezza e commozione per la morte della vittima, i cui funerali saranno celebrati nei prossimi giorni.