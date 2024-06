video suggerito

Travolta e uccisa da un’auto: nonna salva la nipotina di 8 anni, facendole da scudo col corpo Ha fatto scudo alla nipotina di 8 anni per proteggerla la nonna morta in ospedale dopo un investimento in zona Bravetta a Roma. La piccola è grave, ma fuori pericolo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Anna Maria Zuppello avrebbe cercato di proteggere la nipotina di otto anni facendole da scudo, quando un'auto le ha investite sulle strisce pedonali davanti ad un supermercato in zona Bravetta a Roma lo scorso venerdì 7 giugno. L'ottantaduenne non ce l'ha fatta, nonostante la corsa in ospedale con codice rosso e il tentativo dei medici di salvarle la vita, è deceduta poco dopo l'arrivo al pronto soccorso del San Camillo. Sono invece ancora serie le condizioni di salute della piccola, ricoverata all'ospedale pediatrico Bambino Gesù, anche se fortunatamente non rischia di morire. A seguito dell'investimento ha riportato delle lesioni al volto.

Nonna e nipote investite sulle strisce pedonali: l'incidente

I drammatici fatti che hanno portato alla scomparsa di Anna Maria sono accaduti venerdì scorso, al momento dell'accaduto secondo quanto ricostruito finora lei e la sua nipotina stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali in via Silvestri, nei pressi di piazza Biagio Pace. Erano davanti ad un supermercato della zona quando, improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine, un'auto, una Volkswagen Tiguan, le ha travolte e ferite gravemente.

Automobilista indagata per omicidio e lesioni stradali

Alla guida dell'auto c'era una donna di sessantaquattro anni, che si è poi fermata a prestare soccorso. La conducente, come da prassi, sarà indagata per omicidio stradale e lesioni stradali e sottoposta ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue. Al vaglio anche l'ipotesi dell'alta velocità: i residenti hanno segnalato che nons arebbe la prima volta che le auto procedono a valocità elevata lungo quel tratto di strada dopo le strisce pedonali ci sono, ma sbiadite.