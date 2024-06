video suggerito

Nonna e nipote investite sulle strisce da un'auto: morta la donna, ferita la bambina L'incidente è avvenuto il 7 giugno a Bravetta, alla periferia di Roma. La donna è morta poche ore dopo l'arrivo in ospedale, la bimba ha riportato ferite lievi.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Stava attraversando mano nella mano con la nipotina di sette anni sulle strisce pedonali a Roma, in via Silvestri, quando entrambe sono state investite da una macchina. È accaduto lo scorso 7 giugno a Bravetta: la nonna della piccola, una signora di 82 anni, è morta qualche ora dopo l'arrivo all'ospedale San Camillo a causa della gravità delle ferite riportate nello scontro con l'auto. Come riportato da Il Corriere della Sera, la bambina è stata invece soccorsa in codice giallo, non in pericolo di vita. La donna alla guida della macchina, una 64enne, si è immediatamente fermata a prestare soccorso e ha lanciato l'allarme: sarà probabilmente indagata per omicidio stradale e lesioni.

Sull'incidente indagano gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. La macchina guidata dalla donna è stata sequestrata per effettuare ulteriori accertamenti, mentre sono stati disposti i test alcolemici e tossicologici di rito per verificare il suo stato alla guida. Sequestrato anche il cellulare, in modo da verificare se la donna stesse usando il telefono al momento dell'incidente. Dalle prime informazioni, sembra che la nonna e la nipotina stessero attraversando sulle strisce. I caschi bianchi stanno indagando sul perché la donna non si sia fermata per far passare le due, se per una distrazione, l'uso del cellulare o altro.

A seguito dell'impatto con l'auto, le condizioni della donna sono apparse immediatamente gravissime. Stabilizzata e portata d'urgenza al San Camillo, vi è arrivata in condizioni disperate. Qualche ora dopo, il decesso, tra la disperazione dei familiari. Non ha invece riportato ferite gravi la nipotina, che è stata dimessa dall'ospedale.