Travolta da un’auto all’uscita di scuola: 18enne trasportata in eliambulanza, è grave Una ragazza di 18 anni è stata investita mentre attraversava la strada all’uscita di scuola: trasportata d’urgenza al Gemelli a bordo dell’elisoccorso, è grave.

A cura di Beatrice Tominic

Stava uscendo da scuola quando è stata travolta da un'automobile alla guida della quale c'era un ragazzo grande appena quattro anni in più di lei. È successo davanti al liceo Vito Volterra a Ciampino, comune a sud est della capitale da cui dista poco più di 15 chilometri. La ragazza, una diciottenne all'ultimo anno delle superiori, è stata soccorsa con un'eliambulanza che l'ha trasportata d'urgenza al policlinico Gemelli. Le sue condizioni sono gravi,ma dai primi accertamenti non sembra essere in pericolo di vita.

L'incidente

Come riporta in un articolo la Repubblica, la ragazza erano le 13 della giornata di oggi, giovedì 15 settembre. Era appena uscita da scuola e stava attraversando la strada, su via dei Laghi all'altezza del sottopasso, quando è stata travolta da un'automobile, una Smart Forfour guidata da un ragazzo di 22. Il giovane, che vive a Marino, dopo l'impatto della sua auto con la ragazza si è subito fermato a prestare soccorso e ha immediatamente allarmato il 118.

Arrivati sul posto i medici e gli infermieri del personale sanitario del 118 hanno immobilizzato la giovane e, dopo aver visto le gravi condizioni in cui si trovava, hanno deciso di allertare l'elisoccorso: in breve tempo l'aerogiro è decollato fino a raggiungere il Policlinico Agostino Gemelli di Roma, dove si trova adesso la ragazza. Le prossime 48 ore saranno decisive per comprendere le condizioni in cui versa la diciottenne anche se, pur essendo grave, non sembra rischiare la vita.

La dinamica dell'incidente

Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza sarebbe stata sbalzata a terra e colpita all'altezza del bacino dalle lamiere dell'automobile. Avrebbe anche sbattuto la testa. Sul posto è immediatamente intervenuta una pattuglia della polizia locale di Ciampino che ha effettuato i rilievi del caso: secondo quanto ricostruito, la ragazza avrebbe tentato l'attraversamento della strada lontano dalle strisce pedonali. Il 22enne, nel frattempo, è stato sottoposto a test alcolemici e tossicologici: risultato negativo al primo, è ancora attesto il risultato del secondo.