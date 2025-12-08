Trasporti gratis per Under 25 nella Regione Lazio per Natale: chi può usufruirne, quando e su quali mezzi

L’iniziativa si chiama “Natale in tour” e consente a giovani Under 25 di muoversi gratuitamente all’interno della Regione Lazio: quali mezzi comprende, a chi è rivolta e quando termina.

Immagine di repertorio

Trasporto pubblico gratuito nella Regione Lazio per giovani che hanno meno di 25 anni. A partire da lunedì 8 dicembre 2025 e fino al 6 gennaio 2026, per tutti i giovani e le giovani Under 25 il trasporto pubblico locale gestito da Trenitalia e Cotral è gratuito. A promuovere l'iniziativa è stato l'assessore ai Trasporti della Regione Lazio Fabrizio Ghera. "Per i giovani del Lazio una bella occasione per visitare le bellezze della nostra Regione", ha fatto sapere.

Chi può viaggiare gratis nel Lazio con "Natale in tour 2025"

A viaggiare gratis nella Regione Lazio sono i e le giovani che hanno fino a 25 anni grazie alla campagna "Natale in tour 2025" in partenza lunedì 8 dicembre 2025. L'iniziativa, lanciata dalla Regione Lazio, permette a chi ha un'età compresa fra i 16 e 25 anni residenti nel Lazio e iscritti alla nuova Carta Giovani “Bella X Noi” di circolare gratuitamente sui mezzi del trasporto pubblico locale gestiti da Trenitalia e Cotral.

Quando è attiva la promozione Under 25 per viaggiare gratis nel Lazio e su quali mezzi

Questa promozione, con la quale viene replicato l'esperimento già avviato nel periodo estivo, consente di usufruire gratuitamente, dall’8 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, dei servizi di trasporto pubblico locale regionali su strada e su ferrovia in seconda classe, gestiti rispettivamente da Cotral e da Trenitalia, nell’ambito dei confini territoriali e di competenza della Regione Lazio, comprese le due tratte delle ex ferrovie concesse, Roma–Lido e Roma–Civita Castellana–Viterbo, ad esclusione dell’accesso al servizio ferroviario Leonardo express, Civitavecchia express ed a tutti i servizi di trasporto combinato per le tratte non gestite da Trenitalia.

Come funziona il Natale in Tour 2025 nel Lazio

Per poter usufruire della promozione è necessario che la persona Under 25 scarichi l'app Bella x Noi e si iscriva. Una volta fatta la registrazione, l'app esporrà un QR-Code che corrisponde al tuo biglietto gratuito. Il QR-Code dovrà essere vidimato nelle stazioni per viaggiare sulle ferrovie, fra cui Metromare o Roma-Viterbo gestite da Cotral, o sulle macchine validatrici a bordo del bus. In caso di difficoltà, il suggerimento è quello di tenere comunque a portata di mano l'app Bella x Noi, per mostrare il Qr-Code al verificatore in caso di controlli.

L'assessore Ghera: "Una bella occasione per visitare la regione"

Come anticipato l'iniziativa è promossa dall'assessore ai Trasporti Fabrizio Ghera e rientra nelle strategie regionali avviate per incentivare l’uso del trasporto pubblico regionale e allo stesso tempo promuovere e valorizzare le bellezze del territorio.

"Offriamo ai giovani del Lazio una bella occasione per visitare le bellezze della nostra Regione e allo stesso tempo promuoviamo l'utilizzo del trasporto pubblico regionale su ferro e su gomma – ha scritto Ghera in una nota – Questa iniziativa replica quanto già realizzato in estate ed è nostro obiettivo ripeterla anche in futuro".