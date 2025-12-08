roma
video suggerito
video suggerito

Trasporti gratis per Under 25 nella Regione Lazio per Natale: chi può usufruirne, quando e su quali mezzi

L’iniziativa si chiama “Natale in tour” e consente a giovani Under 25 di muoversi gratuitamente all’interno della Regione Lazio: quali mezzi comprende, a chi è rivolta e quando termina.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Beatrice Tominic
0 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Trasporto pubblico gratuito nella Regione Lazio per giovani che hanno meno di 25 anni. A partire da lunedì 8 dicembre 2025 e fino al 6 gennaio 2026, per tutti i giovani e le giovani Under 25 il trasporto pubblico locale gestito da Trenitalia e Cotral è gratuito. A promuovere l'iniziativa è stato l'assessore ai Trasporti della Regione Lazio Fabrizio Ghera. "Per i giovani del Lazio una bella occasione per visitare le bellezze della nostra Regione", ha fatto sapere.

Chi può viaggiare gratis nel Lazio con "Natale in tour 2025"

A viaggiare gratis nella Regione Lazio sono i e le giovani che hanno fino a 25 anni grazie alla campagna "Natale in tour 2025" in partenza lunedì 8 dicembre 2025. L'iniziativa, lanciata dalla Regione Lazio, permette a chi ha un'età compresa fra i 16 e 25 anni residenti nel Lazio e iscritti alla nuova Carta Giovani “Bella X Noi” di circolare gratuitamente sui mezzi del trasporto pubblico locale gestiti da Trenitalia e Cotral.

Quando è attiva la promozione Under 25 per viaggiare gratis nel Lazio e su quali mezzi

Questa promozione, con la quale viene replicato l'esperimento già avviato nel periodo estivo, consente di usufruire gratuitamente, dall’8 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, dei servizi di trasporto pubblico locale regionali su strada e su ferrovia in seconda classe, gestiti rispettivamente da Cotral e da Trenitalia, nell’ambito dei confini territoriali e di competenza della Regione Lazio, comprese le due tratte delle ex ferrovie concesse, Roma–Lido e Roma–Civita Castellana–Viterbo, ad esclusione dell’accesso al servizio ferroviario Leonardo express, Civitavecchia express ed a tutti i servizi di trasporto combinato per le tratte non gestite da Trenitalia.

Leggi anche
Corpo senza vita ritrovato al lato della strada a Pontinia, appartiene a un 37enne: aperte le indagini per omicidio

Come funziona il Natale in Tour 2025 nel Lazio

Per poter usufruire della promozione è necessario che la persona Under 25 scarichi l'app Bella x Noi e si iscriva. Una volta fatta la registrazione, l'app esporrà un QR-Code che corrisponde al tuo biglietto gratuito. Il QR-Code dovrà essere vidimato nelle stazioni per viaggiare sulle ferrovie, fra cui Metromare o Roma-Viterbo gestite da Cotral,  o sulle macchine validatrici a bordo del bus. In caso di difficoltà, il suggerimento è quello di tenere comunque a portata di mano l'app Bella x Noi, per mostrare il Qr-Code al verificatore in caso di controlli.

L'assessore Ghera: "Una bella occasione per visitare la regione"

Come anticipato l'iniziativa è promossa dall'assessore ai Trasporti Fabrizio Ghera e rientra nelle strategie regionali avviate per incentivare l’uso del trasporto pubblico regionale e allo stesso tempo promuovere e valorizzare le bellezze del territorio.

"Offriamo ai giovani del Lazio una bella occasione per visitare le bellezze della nostra Regione e allo stesso tempo promuoviamo l'utilizzo del trasporto pubblico regionale su ferro e su gomma – ha scritto Ghera in una nota – Questa iniziativa replica quanto già realizzato in estate ed è nostro obiettivo ripeterla anche in futuro".

Attualità
Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Uccide nonna a martellate, 30enne confessa l'omicidio: “Non sopportavo di essere deriso”
Si chiamava Gabriella Armari la nonna uccisa a martellate dal nipote
La barista: "Il compagno della madre corso da noi con un buco alla tempia, era sotto shock"
Uccide la nonna a martellate dopo una lite, arrestato 30enne
Ferito anche il compagno della madre
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views