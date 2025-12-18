Tragico schianto fra Roma e Fiumicino, scontro fra un bus Cotral e auto Acea: morto un uomo

Immagine di repertorio

Tragico schianto fra Roma e Fiumicino, in via di Coccia di Morto, non troppo distante dall'aeroporto Leonardo da Vinci, questo pomeriggio. A scontrarsi sono stati un autobus Cotrale e un'automobile di Acea. L'impatto è stato violentissimo. L'allarme è arrivato immediatamente e sul posto sono subito arrivati. vigili del fuoco, insieme alla Polizia locale di Fiumicino che hanno subito iniziato a svolgere i rilievi, ancora in corso gli accertamenti. Ad avere la peggio, l'uomo che si trovava a bordo della macchina di servizio di Acea che è morto dopo il terribile schianto.

L'incidente a Fiumicino, in zona aeroporto: cosa è successo

I fatti sono avvenuti nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 18 dicembre 2025, fra Roma e Fiumicino, lungo via Coccia di Morto, all'altezza di Vicolo Coccia di Morto, come comunicato dai canali social del Comune di Fiumicino. Sul posto sono intervenuti, non appena scattato l'allarme, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale di Fiumicino. Gli accertamenti sulle dinamiche dell’incidente sono attualmente in corso. Non è chiaro cosa sia successo. Fra le prime ipotesi la possibilità che uno dei due mezzi stesse svolgendo una manovra di sorpasso azzardata: i due veicoli si sono scontrati frontalmente. Lo schianto è stato violentissimo.

Auto Acea e bus Cotral si schiantano: morto un uomo

Nonostante gli immediati soccorsi, per l'uomo che si trovava a bordo dell'automobile non c'è stato niente da fare. Nonostante i tentativi di rianimazione per l'uomo, un dipendente Acea Ato 2 sessantenne, non c'è stato nulla da fare se non dichiararne il decesso. A bordo dell'autobus Cotral si trovavano due passeggeri anziani: sono rimasti feriti, ma fortunatamente non hanno riportato ferite gravi. Uno non ha avuto bisogno di cure urgenti, l'altro è stato trasferito in ospedale, dove le lesioni riportate sono state giudicate con un codice giallo. Illeso, invece, l'autista del bus.

Scontro fra auto Acea e bus Cotral: strada chiusa

Un'ora dopo l'arrivo dei soccorsi la strada, interdetta al traffico in precedenza, è stata riaperta: in queste ore si procede a senso unico alternato, come aggiornato nella comunicazione da parte del Comune di Fiumicino, per permettere ai caschi bianchi di Fiumicino di effettuare i rilievi necessari per chiarire l'esatta dinamica dello scontro. Al vaglio anche la velocità a cui procedevano i due mezzi.