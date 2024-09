video suggerito

Tragico incidente nel Viterbese, agganciato ad un’auto viene trascinato per metri: morto un ciclista Terribile incidente quello avvenuto nella serata di ieri nel Viterbese, lungo la strada Martana: trascinato per metri, è morto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Tragedia ieri sera nel Viterbese, verso le ore 22.30, lungo la strada Martana dove un uomo è rimasto vittima di un terribile incidente stradale. Stava pedalando in sella alla sua bici, verso casa, quando è rimasto agganciato ad una automobile che stava procedendo lungo la stessa strada, nella sua stessa direzione.

Il ciclista è stato trascinato per alcuni metri fino a quando il conducente della macchina non si è reso conto dell'accaduto, si è fermato e ha allertato i soccorsi. Ma per l'uomo in sella alla bicicletta era già troppo tardi.

Tragedia nel Viterbese, morto un ciclista: cosa è successo

I fatti si sono svolti nella serata di ieri, mercoledì 11 settembre 2024, alle porte di Viterbo. Un uomo, un settantaseienne, stava procedendo in sella alla sua bicicletta, pedalando per tornare a casa, lungo la via Martana. L'uomo, romano ma residente a Marta, sulle sponde del lago di Bolsena, stava rientrando a casa quando è stato urtato da un'automobile che viaggiava nel suo stesso senso di marcia ed è rimasto agganciato dallo specchietto.

Il conducente dell'automobile non si è accorto subito di ciò che stava succedendo: il settantaseienne è stato trascinato per diversi metri a terra. Ha riportato ferite gravissime. Una volta notata la presenza dell'uomo, la persona alla guida della macchina ha immediatamente allertato i soccorsi.

L'arrivo dei soccorsi per il ciclista

Sul posto, subito dopo l'allarme, sono arrivati gli operatori del personale sanitario del 118 che hanno immediatamente cercato di intervenire sulle gravi ferite riportare dal settantaseienne. Ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. Per lui non c'è stato niente da fare. Gli operatori sanitari del 118 sono stati costretti a dichiarare il decesso dell'uomo. Oltre a loro, sul luogo dell'incidente fatale, anche i carabinieri di Viterbo e della stazione di Marta per i rilievi di rito.