Tragico incidente in moto a Roma: esce fuori strada e muore a 54 anni

Terribile schianto a Roma, nel quadrante sud ovest della capitale, in via di Acqua Acetosa Ostiense dove una moto è uscita fuori strada e si è schiantata in un'area verde fuori dalla carreggiata. In sella un uomo di 54 anni. Per lui non c'è stato niente da fare: l'impatto è stato violentissimo ed è morto sul colpo.

La dinamica dell'incidente: cosa è successo

Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 6 agosto 2025, in via di Acqua Acetosa Ostiense in prossimità di via Camus. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, ma stando ai primi accertamenti sembra che si tratti di un incidente autonomo senza ulteriori veicoli coinvolti.

L'allarme è scattato immediatamente, non appena il mezzo è uscito in strada ed è finito all'interno dell'area verde che costeggia la carreggiata. In sella allo scooter, un motociclo Piaggio Beverly, si trovava un uomo di 54 anni. Quest'ultimo ha perso il controllo del mezzo, per cause ancora in fase di approfondimento, ed è finito fuori strada.

L'arrivo dei soccorsi: i rilievi della Polizia Locale

Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivati i caschi bianchi delle pattuglie del IX Gruppo Eur della polizia Locale di Roma Capitale che hanno immediatamente iniziato a svolgere i rilievi di routine. È dai loro primi accertamenti che sembra che a mandare fuori strada il cinquantaquattrenne non sia stato un altro mezzo. Secondo le prime ipotesi, invece, potrebbe essersi trattato di un malore dell'uomo in sella al veicolo.

Una volta finito nell'area verde, all'arrivo degli agenti della polizia locale, l'uomo era già privo di vita. A poco sono serviti i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori. Per lui non c'è stato niente da fare e ne è stato dichiarato il decesso. Non si esclude, anche per questo, che a far uscire fuori strada il mezzo sia stato un presunto malore del conducente, ma è ancora troppo presto per dirlo con certezza. I caschi bianchi sono ancora al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.