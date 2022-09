Tragico incidente frontale a Rocca Priora, due persone in codice rosso: interviene eliambulanza Sono cinque le persone rimaste ferite in un incidente frontale avvenuto ieri a Rocca Priora: intervenuto sul posto anche l’elisoccorso.

A cura di Beatrice Tominic

È successo in via Montagna Spaccata, a Rocca Priora, sui Castelli Romani, a sud di Roma nel pomeriggio di ieri, verso le 17: due automobili si sono scontrate frontalmente mentre procedevano in direzione opposta lungo la strada. Nel violentissimo impatto sono rimaste coinvolte 5 persone. Tutte hanno riportato ferite evidenti e, in particolare, due di loro sono state soccorse in codice rosso: fra i vari mezzi di soccorso che sono intervenuti, è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso per le due persone nelle condizioni più gravi.

La dinamica dell'incidente

Le automobili coinvolte nell'incidente sono state due, come riporta in un articolo Castelli Notizie.it. A bordo della prima, una Ford Fiesta, c'era un 52enne di San Cesareo: l'automobile stava procedendo da Rocca Priora. Questa prima automobile si è scontrata contro una Fiat Doblò che, invece, stava procedendo in direzione opposta, a bordo della quale si trovavano quattro persone che vivono nei comuni di Lariano e Velletri, operai nel loro orario di lavoro. I due veicoli si sono scontrati frontalmente distruggendo le parti anteriori di entrambi i mezzi.

L'arrivo dei soccorsi

Sul posto, non appena allertati, sono arrivati gli agenti della polizia locale di Rocca Priora e i carabinieri della compagnia di Palestrina. Oltre a loro anche i medici e gli infermieri del personale sanitario che hanno immediatamente provveduto a medicare i feriti. Tutte e cinque le persone coinvolte nello scontro hanno riportato lesioni. Uno di loro, il conducente del furgoncino, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Tor Vergata a bordo dell'elisoccorso.

Un'altra persona, in codice rosso, è stata trasporta d'urgenza a quello di Frascati mentre un altro operaio, arrivato in ospedale in codice giallo, è stato dimesso oggi. Più lievi, invece, le ferite riportate dal conducente dell'automobile e da un altro degli operai. Per entrambi i conducenti sono stati disposti i test di rito. La strada, invece, è rimasta interdetta per più di tre ore, dalle 17 alle 20.30.